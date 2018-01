Kilde om Hirscher: - Helt ubegripelig

Aleksander Aamodt Kilde er full av beundring for Marcel Hirscher etter at østerrikeren tok sin 55. verdenscupseier i storslalåmrennet i Garmisch-Partenkirchen.

Hirscher var fullstendig suveren søndag. Han noterte sin 55. verdenscupseier da han vant med 1,57 sekunder foran annenmann Manuel Feller.

Østerrikeren har i vinter knivet med Henrik Kristoffersen i de fleste slalåm- og storslalåmrennene, men har som regel gått seirende ut.

Siden sesongåpningen i finske Levi i november har Hirscher stilt opp i 14 verdenscuprenn. Fasiten er ti seirer, én annenplass, to tredjeplasser og én femteplass.

– Morsomt å se

Det er smått utrolige tall for utøveren som kun Kristoffersen for øyeblikket er i nærheten av å hamle opp med.

– Det er utrolig morsomt å se hva som er mulig. Det er helt ubegripelig det han driver med, sier Aleksander Aamodt Kilde til NTB om Hirschers skikjøring om dagen.

Kilde noterte på sin side karrierebeste i storslalåm med sin sjetteplass søndag. Fartsspesialisten var likevel over to sekunder bak Hirschers vinnertid.

Kun Stenmark er foran

Hirscher var suveren i begge de to omgangene i Garmisch-Partenkirchen. Han ledet med over halvsekundet på Alexis Pinturault etter første omgang. Mens franskmannen skuffet i finaleomgangen, dundret Hirscher på.

Søndagens seier gjør at Hirscher nå kun har alpinlegenden Ingemar Stenmark foran seg på lista over mannlige utøvere med flest verdenscupseiere. Det er et stykke opp til svensken, som noterte seg for totalt 86 triumfer mellom 1975 og 1989.

