Kjetil Jansrud suste inn til seier i Lake Louise

Repeterte fjorårets Super G-triumf.

Kjetil Jansrud knuste motstanderne i Lake Louise, og tok en suveren seier i Super-G-rennet i den canadiske løypen. Jansrud viste frem kjempekreftene helt fra starten.

Det la også NRK-kommentator Marius Arnesen veldig merke til da 33-åringen svingte seg mellom portene i Canada.

- Det er en råskalle som kjører her i dag, og som vil vise de andre, sa Arnesen. Og OL-vinneren i Super-G fra Sotchi 2014 leverte fra øverste hylle.

- Må klype seg i armen



På tiden 1.33.52 lå han 14 hundredeler foran østerrikske Vincent Kriechmayr. Den tiden ble stående som vinnertiden.

Sveitsiske Mauro Caviziel så ut til å true topplasseringene da han suste gjennom portene, men mistet noe av farten mot slutten. Han sikret uansett tredjeplassen.

- Ting er som de skal i Lake Louise, poengerte NRK-kommentator Thomas Lerdahl. Det er nemlig tredje gangen Jansrud vinner dette rennet.

- Man må klype seg litt i armen. Det er så rått det gutta gjør her, fortsatte Lerdahl.

Selv var Jansrud veldig fornøyd etter sitt eget renn.

- Det var bra, men også litt rufsete. Jeg var nok heldig med startnummeret for bak meg nå begynner det å slå litt opp i sporet. Jeg kom nok akkurat på riktig side av det. Det var ikke prikkfri kjøring, men samtidig uten feil, sa Jansrud til NRK.

Jansrud vantt i Lake Louise i 2014 og 2017, og passet på å levere en suveren opptreden også i 2018.

Han er også den regjerende sammenlagtsmesteren i Super-G fra 2017/2018-sesongen.

Lund Svindal i farta



Aksel Lund Svindal så også ut til å nærme seg toppformen da han endte på en 5.plass søndag. 35-åringen holdt ikke igjen da han startet som nummer fem.

Svindal suste inn til ledelse foran tyske Thomas Dressen, etter å ha sust fra motstanderen fra midten og ut. På tiden 1.34.09 lå nordmannen over 30 hundredeler foran tyskeren.

- Det er bare å applaudere, hyllet NRK-kommentator Thomas Lerdahl etter at den OL-vinneren i Super-G fra Vancouver i 2010 passerte mållinjen.

Selv var Svindal fornøyd med egne prestasjoner:

- Jeg synes mye er veldig bra, men jeg har litt for mye respekt for inngangen på henget. Jeg var litt for feig, rett og slett. Jeg burde ha banka til litt hardere, sa Svindal til NRK.

Alexander Aamodt Kilde hadde ikke dagen, og tapte mye utover under sitt løp. Han endte hele sekundet bak Jansrud på topp, og lå på en midlertidig 10. plass.

Mest sett siste uken