Klæbo best, men Krogh fikk fram smilet hos landslagstrener Monsen

- Det var ubeskrivelig deilig, sier sprintlandslagstrener Arild Monsen om Finn Hågen Krogh.

BEITOSTØLEN (Nettavisen): Ingen kunne gjøre noe med Johannes Høfslot Klæbo, som vant sprinten på Beitostølen foran Emil Iversen og Emil Brandsdal lørdag.

Det var imidlertid en annen manns fremgang som gledet sprintlandslagstrener Arild Monsen aller mest etter lørdagens løp.

Nemlig Finn Hågen Krogh, som ble nummer seks i finalen.

- Fantastisk! Kanskje noe av det mest gledelige på hele dagen. Det var ubeskrivelig deilig at han kom tilbake i dag, altså. Det er nesten dagens seier, sa Monsen i pressesonen etter løpet.

- Vært tungt psykisk



Krogh var en lettet mann etter lørdagens sprintrenn på Beitostølen. For selv om han ble knust av Johannes Høsflot Klæbo i finalen hvor han endte sist, var en finaleplass en stor opptur for finnmarkingen som opplevde en fiaskosesong forrige vinter.

- Det er hundre kilo av skuldrene. Det er vanvittig deilig. Livet vårt går i å trene og bli god på ski. Når man da feiler i en sesong, så blir det veldig tungt psykisk. Det er vanvittig deilig å slå tilbake, men vi har bare gått ett skirenn. Man må ikke bli for trygg for tidlig, sier Krogh.

GODT SAMHOLD: Arild Monsen, FInn Hågen Krogh og Johannes Høsflot Klæbo under trening på Beitostølen.

Landslagsløperen legger ikke skjul på at han har kjent på nervene før sesongåpningen.

- Ja. Beito er en åpningshelg der man bare kommer inn i rutiner bare for å gå skirenn, så det har på en måte aldri betydd noe for meg, men det har kanskje betydd noe mer nå enn noen gang før fordi jeg har vært litt ute etter en bekreftelse til få litt trygghet inn mot sesongen på at vi har gjort ting rett i sommer og høst. Derfor betydde det litt for meg å gjøre det bra i dag. Jeg får bank av Johannes og de andre i finalen, men jeg er uansett veldig fornøyd med at jeg kan produsere et såpass bra resultat, forteller Krogh til Nettavisen.

- Har Monsen i ryggen

Han skryter av trener Monsen som har støttet han etter en tung fjorårsesong.

- Vi har hatt et bra samarbeid alltid, vi. Han passer meg veldig bra. Han lar meg gjøre det jeg selv føler er best. Vi begynte i det små i mai, juni. Jeg har alltid følt at jeg har Arild i ryggen, at han har troen. Langrennsløpere er kjent for å trene mye og da når det kommer en som trener lite, så er det ikke sånn at han bare ikke har troen på det. Han ser at folk er annerledes. Du merker at han virkelig har troen. Det betyr mye for tryggheten til en utøver, forklarer Krogh.

PÅ VEI TILBAKE: Finn Hågen Krogh.

Finnmarkingen måtte holde igjen på treningen i vår som følge av en overbelastende sesong på det norske allroundlaget, men ser virkelig ut til å være på vei i riktig retning.

- Jeg begynte treningen i mai, men da trente jeg mindre enn jeg vanligvis gjør på den tiden av året. Jeg var i så dårlig form og da måtte jeg bygge meg opp. Jeg har hele tiden ligget bak skjema og da har jeg bygget meg opp nærmere og nærmere normalnivået på trening. Jeg føler at i september så var jeg i normaltrening. Det å slippe seg ned og så bygge seg opp tror jeg var rett etter en tung sesong, forklarer Krogh.

Usikker på verdenscupåpningen

Nå våger han å tro på at han kan komme tilbake i godt gammelt slag til VM i Seefeld i februar.

- Nå er det lenge til Seefeld så da kan jeg forhåpentligvis være i veldig god form igjen. Hvis man gjør alt rett frem til da med både trening og at man velger ut de skirennene som er best for meg med tanke på formutvikling, så kan det blir bra det, sier Krogh.

Finnmarkingen vil nå tenke seg litt om før han bestemmer seg for hva han skal gjøre de neste ukene.

- Jeg skal gå i morgen. Da får jeg en ny kjempegod økt. Vi får se om jeg skal gå i Kuusamo. Vi må vurdere om jeg trenger litt mer trening før jeg går i verdenscupen eller om kanskje det å gå skirenn er den beste løsningen med tanke på å komme i form. Det får vi bare vurdere litt, forklarer Krogh.

Verdenscupen starter i finske Kuusamo neste helg.

Mest sett siste uken