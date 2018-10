Klæbo frykter russisk motstander

Johannes Høsflot Klæbo har skumle planer for den kommende skisesongen, men er fullt klar over at han blir pustet i nakken av motstanderne.

FORNEBU (Nettavisen): Johannes Høsflot Klæbo vant verdenscupen forrige sesong med god margin foran Dario Cologna og Martin Johnsrud Sundby, som kom på 2.- og 3.-plass i sammendraget. Kommende sesong tror Klæbo det er en annen skiløper som vil bli den største utfordreren: Aleksandr Bolsjunov.

Russeren er like gammel som Klæbo (21) og kom på 5.-plass i verdenscupen sammenlagt forrige sesong. Han tok tre sølvmedaljer og en bronse under OL i Pyeongchang i Sør-Korea.

- Blir Bolsjunov din største konkurrent i verdenscupen i år?

- Ja, jeg tror han er den som kommer til å kjempe helt i toppen. Han er god i hva som helst, både klassisk og skøyting, lange løp og sprint. Bolsjunov er absolutt en kandidat til å vinne verdenscupen totalt, sier Klæbo til Nettavisen, før han fortsetter:

- Han er jo den man frykter aller mest. Derfor er det viktig at jeg gjør jobben nå den siste måneden og så er det også viktig å være på hugget når det smeller i Finland. Da må jeg være i slag og være offensiv for å prøve å hamle opp med han, forteller trønderen.

Den unge skiløperen røper at han og Bolsjunov sjelden snakker sammen, da de forstår lite av hva den andre sier. Nordmannen mener at det ikke er nødvendig med snakk, for konkurransen i løypa kan snakke for seg.

SKIKONGER: Johannes Høsflot Klæbo og Aleksandr Bolsjunov er kun 21 år gamle. Hvor lenge kommer duoen til å knive om de beste plasseringene i verdenscupen?

Tror på lagkameraten: - Han har funnet gnisten

Under sesongoppkjøringen i høst innrømmer Klæbo at han har hatt mer enn nok med å holde følge med resten av sprintlandslaget under landslagssamlingene.

- Vi har hatt forskjellige samlinger og det er mange som er sterke og veldig sultne i laget. På samlingen i Molde (i begynnelsen av oktober) var det ikke jeg som lå først og dro det feltet. Da var det de andre som styret showet og for min del var det mer enn nok å være med i feltet. Jeg er glad det er en måned igjen til sesongstart, for å si det sånn, meddeler Klæbo.

- Hvem av lagkameratene dine kommer til å ta det største steget denne sesongen?

- Jeg tror (Eirik) Brandsdal er på hugget. Han er sulten og har funnet gnisten. Han synes det er gøy å gå på ski igjen. Han tror jeg at man skal passe opp for, han kan gå fort, røper 21-åringen om lagkameraten.

Verdenscupen begynner den 24. november i Ruka.

- Brutalt i toppidretten

Det er liten tvil i Klæbos sinn når Nettavisen spør om hva som er målet med sesongen: VM i Seefeld i Østerrike, 2019.

- Det er klart at målet er å gå fortest mulig i VM. Det er der jeg har lyst til å være i slag og vil være med å kjempe. Jeg vet jo at det er brutalt i toppidretten og at det kan snu fryktelig fort, men man må ha litt troa, forklarer Klæbo om hvordan han håper å prestere i mesterskapet.

Nordmannen deltok i VM i Lahti i 2017, hvor han endte opp med en bronsemedalje i løpet av mesterskapet. Klæbo gjorde det langt bedre under OL i 2018, da han tok tre gullmedaljer i løpet av lekene.

Men fjorårets langrennskonge er klar over hvor tøff konkurransen er innad landslagstroppen for øyeblikket, selv bare for å kvalifisere seg til de forskjellige distansene som skal gjennomføres under VM.

- Det å bare kvalifisere seg er jo hardt med den norske gjengen, som er veldig sultne, så dette blir tungt, innrømmer skistjernen.

Gjensidig respekt mellom de norske stjernene

Under torsdagens møte med pressen kunne Klæbo fortelle Nettavisen hvor stor pris han har satt på at Petter Northug har kommet tilbake på det norske landslaget.

Northug ga nylig mye skryt til elleve år yngre Klæbo i begynnelsen av oktober og innrømmet at han så opp til lagkameraten.

- Det er noe jeg setter veldig pris og jeg har selv sett opp til han i mange år. Han var jo det store forbildet når jeg var mindre og det han har gjort i skisporet står det respekt av. Å høre det fra han betyr mye, men nå blir det spennende å se hva han klarer denne sesongen, sier Klæbo.

Spent på RBK

Både Klæbo og Petter Northug befant seg nylig på Aker stadion i slutten av september, da Molde tok imot favorittlaget deres, Rosenborg. Til trøndernes frustrasjon tapte RBK 1-0 og har slitt i en lengre periode i både Europaligaen og i Eliteserien. Klæbo er dog fortsatt sikker på at seriegullet ender opp på Lerkendal ved sesongslutt.

- Det var tungt å se Rosenborg mot Molde. Både Petter og jeg var på stadion. Men jeg tror de klarer å snu om formen nå og så berger vi tabelltoppen akkurat. Det er det magefølelsen sier, kan RBK-fanen fortelle håpende om klubben som leder Eliteserien med fire poeng ned til Brann, på 2.-plass.

