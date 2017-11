Klæbo med kruttsterk seier på Beitostølen

Herrenes sprintfinale på Beitostølen ble av det intense slaget.

BEITOSTØLEN/ OSLO (Nettavisen): Johannes Høsflot Klæbo viste muskler i lørdagens sprint på Beitostølen.

Etter å ha smadret konkurrentene i prologen, virket trønderen å ha god kontroll på utfordrerne i både kvart- og semifinalen.

I finalen måtte han bryne seg på navn som Emil Iversen, Sondre Turvoll Fossli og Eirik Brandsdal.

Klæbo satte fart tidlig, og så ut til å overraske konkurrentene litt. Sprintkometen sprengte finalefeltet, og kun Brandsdal og Kasper Stadaas var i nærheten av trønderen.

- Han sjokkerer gutta litt taktisk her, kommenterte NRKs Torgeir Bjørn.

- Den smakte godt. Godt å være i gang med sprint igjen. Dette er kjempemessig med tanke på hva som skal skje neste helg. Jeg hadde lyst å se om det holdt da jeg gikk tidlig, og det gjorde det, sa Klæbo til NRK.

Slik endte finalen:

1. Johannes Høsflot Klæbo 3:50,4

2. Kasper Stadaas +1,1

3. Eirik Brandsdal +1,8

4. Fredrik Riseth +6,4

5. Sondre Turvoll Fossli +6,7

6. Emil Iversen +9,2

Krogh falt

Finn Hågen Krogh øynet en plass i finalen, men røk ut allerede i kvartfinalen.

Ankermannen fra VM-stafetten i Lahti var uheldig og falt underveis i kvartfinalen, og dermed var lørdagens sprint over for Kroghs del.

Også Pål Golberg fikk problemer i sin kvartfinale. Golberg, som er forhåndsuttatt til verdenscuprennene i finske Ruka, knakk staven ved start. Han havnet dermed langt bak feltet. Likevel sørget den lave farten for at Golberg kunne komme seg tilbake til feltet. Nedturen ble komplett for Golberg da han knakk staven for andre gang i kvartfinalen, og ga deretter opp håpet om en plass i semifinalene.

Kruttsterk prolog

Johannes Høsflot Klæbo imponerte stort i prologen, og utklasset konkurrentene.

Klæbo fosset over målstreken med tiden 3:39,7, og slo utfordrerne med god margin.

- Se på dette, da! Det er så overlegent, utbrøt NRK-kommentator Jann Post da han fikk se tiden til Høsflot Klæbo.

