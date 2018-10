Klæbo storfornøyd med årets verdenscupprogram

Mens Johaug får færre lengre distanser å avgjøre VC-sammendraget på, bugner det av sprintøvelser og korte distanser for Norges fremste håp på herresiden.

MOLDE (Nettavisen): Norges stjerneskudd Johannes Høsflot Klæbo ble historisk da han forrige sesong gikk til topps i verdenscupen som den yngste utøveren noen sinne.

Før den kommende sesongen har det vært mye fokus på rennprogrammet i verdenscupen.

Blant annet har Nettavisens langrennsblogger Torbjörn Nordvall vært svært kritisk til at Det internasjonale skiforbundet (FIS) nå velger å satse på svært mange korte distanser fremfor de lange.

Therese Johaug er blant dem som lider av at de lengre distansene stadig blir visket mer og mer bort i verdenscupsirkuset.

Til Nettavisen uttalte hun nylig at hennes muligheter i verdenscupsammendraget blir mindre denne sesongen, men der Norges største skidronning fortvilte, reagerte herrenes kanskje største stjerne på en helt annen måte.

- Jeg smilte da jeg så rennprogrammet, sier Klæbo til Nettavisen under herrelandslagets samling i Molde før han utdyper.

- Det er mye sprint, og det synes jeg er artig. At det er publikumsvennlig er sikkert litt av grunnen til at de (FIS) har det med. Jeg føler vi har klart å få en kombinasjon av mye forskjellig.

ULEMPE: Det er ingen fordel for Therese Johaug at verdenscupen består av svært mange korte distanser.

Northug stor fan

Klæbo har på mange måter tatt over som Norges fremste sprintstjerne i langrennssporet.

Petter Northug uttalte tirsdag at han er stor fan av 21-åringen som får nærmest et skreddersydd opplegg i verdenscupen denne sesongen.

Verdenscupprogrammet 2018/2019 for herrer inneholder 12 sprintkonkurranser, 14 løp på 15 kilometer, ett på 30 kilometer og kun ett 50 kilometer.

I tillegg kommer to sprintstafetter og to tradisjonelle stafetter hvor Klæbo er selvskreven.

- Noen skulle sikkert hatt flere lengre distanser, men slik vil det alltid være. Det er FIS som styrer, så vi kan ikke gjøre noe med det, sier Klæbo konfrontert med kritikken mot forbundet.

Diplomatisk

Nordvall mener langrenn nå er i ferd med å gå bort fra sitt genuine utspring med de virkelige utholdenhetsprøvene.

Klæbo stiller seg forholdsvis diplomatisk til om han mener selve grunnideen med sporten er i fare med færre lange distanser.

- Jeg synes det er vanskelig å si. Vi må se det i en helhet, og FIS hadde ikke gjort det om de ikke mente det var viktig for noe. Jeg er nå glad at det er mye sprint, så får vi se om det er noe som kan fungere.

Klæbo er i disse dager på samling med sprintlaget i Molde. Etter blant annet å ha slått ihjel tiden utenfor sesong ved å ta jegerprøven, storkoser han seg nå med rulleski på beina.

- Det er godt å være igang igjen med trening, og det er moro å være på samling. Sprintlaget er en solid og fin gjeng, og jeg tror alle sammen gleder seg til å komme på samlinger, sier han.

Selvkritisk FIS

Terminlisten for kommende sesong er allerede bestemt, og FIS har tidligere uttalt at de har forståelse for at enkelte er kritiske.

Pierre Mignerey, konkurransedirektør for langrenn i forbundet, har tidligere forklart til Aftenposten at mangel på passende arenaer, utøveres behov for forberedelser til VM og arrangører som trekker seg i siste liten er hovedårsaken til at terminlisten ikke har blitt slik de ønsket.

– Det er klart vi forstår kritikken, men alle må forstå at dette absolutt ikke er resultatet av en strategi eller visjon for fremtiden til langrenn, men et resultat av en dårlig kombinasjon av forskjellige faktorer, sa Mignerey til avisen.

- 2018–2019-kalenderen er langt fra ideell. Vi har ikke fellesstart med skibytte og balansen mellom klassisk og fristil på sprintene er ikke bra, sa Mignerey.

Verdenscupen i langrenn starter 24. november i finske Ruka.

