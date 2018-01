Kleveland vant gull i slopestyle

Forsvarte gjev triumf fra forrige sesong.

Marcus Kleveland (18) klinket til med 93,66 poeng i sitt andre forsøk i slopestylefinalen i X-Games lørdag. Det holdt til gull foran Darcy Sharpe.

Kleveland forsvarte dermed gullet fra 2017.

Etter kun å ha fått 40,00 poeng i hans første forsøk lørdag, knallet han til med 93,66 poeng i sitt andre forsøk.

- Det var ganske intenst på toppen. Alle hadde igjen en runde, så det var forferdelig å vente på å se om noen greide å slå meg. Men jeg er så glad for at jeg tok et nytt gull, sier Kleveland til NRK.

- Dette er det største. Jeg så jo på X-Games som liten, og det var en drøm å få komme hit. Nå har jeg fire medalje i X-Games, så jeg er en kjempeglad mann, tilføyer han.

Andre medalje

Darcy Sharpe tok sølvet etter å ha fått 91,00 poeng i sitt siste forsøk, men ettersom ingen andre maktet å tukte poengsummen til Kleveland, kunne nordmannen innkassere gullet, til tross for kun 39,66 poeng i sitt siste forsøk. Mark McMorris kom på tredjeplass.

Kleveland tok så sent som fredag sølvet i Big Air-konkurransen. 18-åringen fikk imidlertid ikke den oppladningen til gullkonkurransen som han hadde håpet.

Han gikk inn til slopestylefinalen forslått etter å ha landet på rumpa fredag. Lørdag ble han ifølge NRK vekket grytidlig for å gjennomgå dopingkontroll.

- Jeg ble vekket av noen doptestere klokken 0530 i dag tidlig. Jeg fikk ikke sovet etter det, så jeg er ganske sliten, sier Kleveland.

Jentene utenfor pallen



Silje Norendal måtte nøye seg med fjerdeplass i Big Air-finalen for kvinner. Den østerrikske stjernen Anna Gasser vant.

Gasser vant med sine 86,00 poeng. Hun var klart foran toer Reira Iwabuchi (71,00) fra Japan. Det amerikanske hjemmehåpet Jamie Anderson ble treer. Silje Norendal endte på 62,00 poeng. Hun ble nest sist i finalen.

Norendal valgte å trekke seg fra fredagens slopestylefinale i X-Games på grunn av forholdene.

Johanne Killi mistet skien i landingen og endte på sjuendeplass i skikjørernes slopestylefinale for kvinner i X-Games. Etter å ha rotet litt i både det første og andre forsøket, var Killi klar til å satse alt i det tredje og avgjørende forsøket.

Hun var i ferd med å levere et meget godt forsøk da hun gikk inn for landing på det siste hoppet før mål. I landingen mistet hun skien, noe som gjorde at hun kun fikk 30 poeng av dommerne. Dermed ble poengsummen fra det første forsøket på 77 poeng tellende.

Det var ikke nok til å blande seg inn i teten. Maggie Voisin tok gull med 92,33 poeng, mens Isabel Atkin tok sølv med 88 poeng. Jennie Lee Burmansson tok tredjeplassen.

