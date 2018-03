Kollen-fiasko for skiskytterjentene

Beste på hjemmehåp på 23.-plass.

Torsdagens skiskyttersprint i Holmenkollen ble ikke noen opptur for de norske jentene.

Tiril Eckhoff lyktes definitivt ikke på hjemmebane. 27-åringen sto igjen på 55.-plass etter en svak innsats og fire bom på ti skudd.

To bom på liggende sendte henne tidlig i bakleksa. Etter bra fart i sporet mellom skytingene kunne Eckhoff likevel klart et greit utgangspunkt foran jaktstarten. Men ytterligere to strafferunder forsvant langt nedover resultalista.

- Jeg er skuffa. Det var et dårlig skirenn og det er kjipt for dem som stiller opp, sier Eckhoff til NRK.

- Jeg blir litt defensiv og det har vært en gjenganger i hele år, fortsatte hun.

Lite lyspunkt



Ingrid Landmark Tandrevold ble beste norske jente i konkurransen med en 23.-plass.

21-åringen fra Fossum fullførte med ett bomskudd og omtrent halvannet minutt svakere sluttid enn vinneren Anastasija Kuzmina.

- Det er ikke sånn at jeg gliser over å ha slått de andre norske nå akkurat. Men jeg er faktisk fornøyd med mitt eget løp, sa Tandrevold til NRK.

- Jeg hadde kanskje ikke min beste dag fysisk. Det var tungt på sisterunden. Men, ja, veldig godt å få til skytinga og føle at jeg var tilbake på det nivået jeg skal være, tilføyde hun.

Suveren vinner



Kuzmina gikk inn til en klar seier i Kollen. Med bare ett bomskudd, og suveren fart på skiene, var den russiskfødte slovaken best. Det skilte med 8,9 sekunder ned til Darja Domratsjeva.

Hviterusseren skjøt feilfritt, og er normalt også en god langrennsløper, men hun ble likevel slått.

Ukrainas Dzjyma endte som nummer tre, knappe halvminuttet bak Kuzmina. Også hun greide seg uten bom.

Bak Tandrevold var resultatene deprimerende lesing med norske øyne.

Marte Olsbu ble nummer 41 med tre strafferunder, mens Synnøve Solemdal nummer 48 med to skuddbom.

- Kjempedårlig, rett og slett. Jeg brukte lang tid på skytingen, for jeg skjønte ikke hvor jeg bommet. Det er fryktelig frustrerende, sa Olsbu til NRK

Hilde Fenne plasserte seg som nummer 60 med fire strafferunder. vossingen ble dermed den siste som kvalisfiserte seg for jaktstarten til helga.

