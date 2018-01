Kombinert-Schmid gjør helomvending

Jan Schmid (34) ombestemte seg og reiser likevel til Japan og to renn i kombinertverdenscupen til helgen.

Schmid er en av sju nordmenn som skal konkurrere i Hakuba.

Bare Akito Watabe ligger plassert foran Schmid i verdenscupen sammenlagt, og det er kampen mot ham som gjør at Schmid tar turen til Japan.

Det skiller 45 poeng mellom Schmid og Watabe foran helgens to individuelle renn i hjemmearenaen til Watabe.

Schmid har aldri vært pallen sammenlagt i verdenscupen.

Egentlig skulle den 34 år gamle trønderen ha deltatt på en felles OL-samling sammen med de fire øvrige OL-uttatte i Oberstdorf. Schmid fikk lov til å reise av både ledergruppa og utøverne.

Kamp om trøya

- Årsaken til at jeg reiser til Japan er at jeg vil være med å kjempe om den gule trøya i sammendraget. Jeg har aldri tidligere vært i en slik situasjon tidligere. Eneste negative er at jeg ikke får lada opp til OL sammen med resten av laget, men jeg tror uansett at dette også kan bli et bra opplegg inn imot OL. Vi begynte å snakke om dette etter helgas renn i Seefeld. Egentlig var det ikke min plan å stille i Hakuba, men jeg kommer nok aldri til å få en slik mulighet igjen, sier Schmid.

- Etter diskusjonen med trenerteamet ble vi enige om at jeg skulle spørre alle gutta på OL-laget siden det var enighet om at vi skulle ha felles OL-samling. Gutta sa ok, et par sa synd fordi jeg ikke kunne være med på OL-samlinga, men jeg ble møtt med forståelse for den situasjonen jeg var i. Akito Watabe virker ekstrem sterk om dagen, men det er mulig å slå ham. I hans hjemmebakke til helga er han i tillegg storfavoritt, men jeg gir meg ikke uten kamp, sier Schmid.

Moan drar også

Landslagsløperne Magnus Moan og Mikko Kokslien skal også delta i Japan. Kokslien kom ikke med i OL-troppen. Det gjorde Magnus Moan, men han valgte å gi bort plassen sin til Magnus Krog.

Det er en blanding mellom ungt og rutine som sendes til Hakuba. Helgas renn i Japan blir også internasjonal debut for Håvard Klemetsen som ansvarlig hopptrener for Norge i verdenscupen, mens Ole Martin Storlien har ansvaret for langrennsdelen.

Disse stiller for Norge i Hakuba:

Magnus Moan (Byåsen), Sindre Ure Søtvik (Eldar), Harald Riiber (Heming), Jan Schmid (Sjetne), Mikko Kokslien (Søre Ål), Truls Johansen (Elverum), Espen Dahlhaug Bjørnstad (Byaasen Skiklub).

(©NTB)

