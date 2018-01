Kong Harald med gullhilsen til hoppgutta: - Det er stort!

Kongen tok seg tid til å hedre verdensmesterne.

Kong Harald sendte søndag en hilsen til de norske hoppgutta, etter at de hoppet ned til et suverent laggull under VM i skiflyging.

Daniel-André Tande, Andreas Stjernen, Johann André Forfang og Robert Johansson hoppet for det norske laget. Tande hoppet også lørdag ned til individuelt VM-gull i Oberstdorf.

Det er NRK som skriver om Kongens brev til hoppgutta og det var sportssjef Clas Brede Bråthen som overleverte den hyggelige meldingen.

Kongen skriver følgende i en e-post:

«Det er en glede å kunne sende deg nok en hilsen fra H.M. Kongen til laget som tok gull i laghoppingen under verdensmesterskapet i skiflyging»

«Gratulerer med fantastisk innsats og overbevisende hopping under dagens lagkonkurranse under VM i skiflyging i Oberstdorf. Jeg sender mine hjerteligste gratulasjoner til hele laget med gullmedalje og verdensmestertittelen!»

Brevet er signert med Harald R.

Hopptroppen var søndag samlet til middag på hotellet i Oberstdorf. Bråthen var tydelig stolt over gratulasjonene fra kong Harald.

- Dette går inn i historien som en av de aller hyggeligste helgene og hilsenene man kan få, sier hoppsjef Bråthen til NRK.

Også hopperne satte stor pris på meldingen fra den sportsinteresserte Kongen og Stjernen omtaler det hele som «stort» til NRK.

Norge tok altså en suveren førsteplass. Slovenia og Polen tok til slutt sølv og bronse. Det skilte 46,4 poeng fra Norge ned til Slovenia til slutt.

