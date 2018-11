Kristoffersen forstår om erkerivalen legger opp

Når alpinsesongen for menn starter med slalåm i Levi søndag, kan det være for siste gang med Østerrikes stjerne Marcel Hirscher på startstrek

Hirscher er ikke mer enn 29 år, men er nylig blitt pappa og hinter stadig vekk om at en mildt sagt imponerende karriere kan være over etter kommende sesong.

Henrik Kristoffersen er fem år yngre, men skjønner om Hircher velger å slutte. I de to siste sesongene har Hirscher og Kristoffersen vært verdens suverent beste av teknikkjørerne i verdenscupsirkuset.

Hirscher har vært aller best.

Henrik Kristoffersen vet ikke hva det ender med for Hirschers del.

– Jeg er veldig usikker. Han har kjørt verdenscup siden han var 17 år, som jeg, og når du har vunnet sammenlagtcupen sju år på rad, så krever det sitt. Jeg kan fulgt ut forstå det om han velger å legge opp. Nå har jeg litt mer innsideinformasjon enn mediene generelt, så jeg skal ikke uttale meg for bastant, men jeg tipper at det er sånn 50/50 om han fortsetter eller ikke, sa Henrik Kristoffersen til NTB i Sölden i slutten av oktober.

Der var løperne på plass for å kjøre storslalåm, men været satte en stopper for det tradisjonelle åpningsrennet i verdenscupen.

Duellen

Hirscher er gud i Østerrike, og det er ikke langt unna at Henrik Kristoffersen er det samme. Oppmerksomheten rundt alpinkjørere er på et annet nivå i Østerrike enn i Norge?

– Hvordan er det å være slalåm- og storslalåmkjører når det er to stykker som er såpass mye bedre enn de andre?

– Selvfølgelig skulle jeg ha vært alene på toppen. Det er det kuleste. Det er det vi prøver på hele tiden, men samtidig er Hirscher en av de beste gjennom tidene. Bare det å være i en duell og sammenlignes med ham er et privilege. Samtidig vil jeg selvsagt prøve å slå ham, og det er mange andre som vil blande seg inn til vinteren også. Det er gått seks måneder siden vi har konkurrert, og vi får se hvordan det går, sa Kristoffersen.

– Kan du nærme deg ham?

– Ja, selvfølgelig kan jeg det, men om jeg klarer det i år, det får bare tida vise.

Romerikingen sier at han er godt forberedt på sesongen. Før Sölden oppholdt han seg og landslagskollegene på teknikksiden i seks uker i Saas-Fee. Etter Sölden ventet det barmarkstrening hjemme i Salzburg før ferden gikk videre til Finland 4. november. Der var det først trening i Levi, deretter i Salla og så tilbake til Levi igjen der søndagens renn går.

– Det ser forholdsvis bra ut. Det er bare tiden som vil vise hvor bra jeg blir.

Super-G

Marcel Hirscher er favoritt til å vinne verdenscupen sammenlagt på nytt, men Kristoffersen ønsker å kjempe han også, og i år kan det også bli aktuelt å teste super-G i verdenscupen-

– Det er 99 prosent sikkert at jeg kjører super-G i Bansko (Bulgaria). Jeg har trent litt super-G. Tre dager super-G sammen med Leif (Leif Kristian Nestvold-Haugen) og én dag sammen med fartsgutta, og så blir det fire-fem dager med fart når vi kommer til USA, og så får vi se etter det, sa Kristoffersen.

Kristoffersen kjørte fartsdisipliner da han var yngre, men ikke etter at han kom med i verdenscupen.

– Dette er det meste jeg har kjørt fart siden jeg startet i verdenscupen. Det er ikke det at det er så vanskelig å bytte over, men du må prioritere riktig. Samtidig trener jeg super-G for å få større fartstoleranse for storslalåm.

Det norske stjerneskuddet mener det er lurt å trene allsidig.

– Dette kommer til å hjelpe meg i storslalåm. Det er mange slalåmspesialister der ute, men de siste tre årene har de to beste slalåmkjørerne vært de to beste, nesten i hvert fall, i både slalåm og storslalåm, og det har kanskje å gjøre med at vi ikke bare kjører én gren. Ved å trene bredt kan det hjelpe i flere grener. (©NTB)

