Kristoffersen fyrer løs mot Skiforbundet: - Har kun hjulpet meg når de tjente på det

Henrik Kristoffersen sparer ikke på kruttet i kritikken av eget forbund.

Henrik Kristoffersen langer kraftig ut mot Norges Skiforbund i et intervju med den østerrikske avisa Tyrol Tageszeiting.

- Da jeg deltok i VM for første gang betalte jeg fortsatt forbundet for å kjøre. Det første året jeg ikke betalte, vant jeg i Schladming og tok bronse i OL. Det var første sesong mor og far ikke betalte noe. Og nå kommer folk og sier: «Forbundet har hjulpet deg så mye». De har kun hjulpet meg når de tjente penger på meg, sier Kristoffersen i intervjuet ifølge VG, som omtalte saken først i Norge.

Skiforbundet: - Formidabel innsats

Kristoffersen har vært i konflikt med Skiforbundet helt siden han i 2016 saksøkte forbundet etter å ha blitt nektet å kjøre med sportsdrikkgiganten Red Bull på hjelmen.

- Det er riktig som Henrik sier at han måtte betale egenandel til forbundet da han var på Europacuplaget før han ble tatt ut på verdenscuplaget. Henrik og familien hans har lagt ned en formidabel innsats, også økonomisk, for å oppnå det som er en imponerende karriere, skriver Skiforbundets kommunikasjonssjef Espen Graff i en SMS til VG.

Til Nettavisen skriver Graff lørdag formiddag at han er opptatt med kvinnenes storslalåmrenn i Sölden, og at han ikke har mer å melde enn det som er uttalt til VG.

Rettsak i januar

Kristoffersen skal ha fått et tilbud fra sportsdrikksgiganten allerede tidlig i 2014, men fikk ikke lov til å signere den grunnet Telenors eksklusive avtale med Skiforbundet.

24-åringen følte seg da urettferdig behandlet, ettersom blant andre Aksel Lund Svindal fikk gjøre sin egen avtale med Red Bull.

Tidlig i august ble det kjent at Skiforbundets regelverk har tvunget også Lund Svindal til å fjerne Red Bull-logoen fra hjelmen.

Egentlig skulle rettsaken mellom Kristoffersen og Skiforbundet gått i slutten av januar neste år, rett før VM i alpint, men tidligere i oktober ble det klart at Oslo tingrett flyttet rettsaken til mars, av hensyn til Kristoffersens alpintsesong.

