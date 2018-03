Krogh håper på landslagscomeback for Northug

- Jeg tror at skal Petter bli god igjen, så må han komme inn til oss og bli dratt litt med på lasset, sier Finn Hågen Krogh.

Finn Hågen Krogh (27) tror Petter Northug (32) fortsetter satsingen som skiløper. Altaværingen mener trønderen bør vurdere en retur til landslaget.

Krogh føler seg trygg på at Northug er med neste sesong.

- Jeg tror ikke Petter kan gi seg med ski helt ennå, sier Krogh til NTB.

Northug gikk søndag inn til 19.-plass i Engadin Skimarathon etter en lengre konkurransepause. Det var Northugs første renn siden han gikk skandinavisk cup i Piteå i januar.

32-åringen kuttet ut alle resterende verdenscuprenn etter å ha blitt vraket til OL, men har planlagt å konkurrere igjen under NM del to i Alta i starten av april. Under NM er Northug ventet å gå lagsprint for Strindheim sammen med lillebroren Even.

Et løft

Det har vært spekulasjoner rundt Northugs framtid. Krogh mener trønderen kan få et løft av å vende tilbake til gamle omgivelser. Northug forlot landslaget i 2013.

- Jeg har faktisk tenkt litt på det i det siste. Jeg håper Petter vil inn på landslaget igjen. Jeg tror at skal Petter bli god igjen, så må han komme inn til oss og bli dratt litt med på lasset. Han er hjertelig velkommen. Det hadde vært artig å få ham med, sier Krogh.

- Pusher du på for å få ham med videre?

- Emil Iversen har vel mer kontakt med Petter, de er jo gode kompiser i Trondheim. Emil får prøve å friste ham litt til å bli med, svarer Krogh.

Motivasjon

- Men Petter må først og fremst være motivert selv, legger han til.

- Hva sier magefølelsen per i dag? Satser Northug neste sesong?

- Som utøver er han nok med, ja. Men jeg har en liten følelse av at han kommer med på laget (landslaget) igjen. Det hadde vært kjekt, gjentar altaværingen.

Northug har ikke uttalt seg om framtiden, men trener Stig Rune Kveen sa nylig følgende til NRK:

- Det er for tidlig å si om hva som kan skjer videre når det gjelder å gå på med en ny sesong. Men det er helt klart positivt at Petter ønsker å gå skirenn igjen.

