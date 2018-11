Landslagsledelsen overrasket over Northugs uttalelser

Landslagstrener Arild Monsen var ikke forberedt på Petter Northugs overraskende melding.

BEITOSTØLEN (Nettavisen): Det vakte stor oppsikt da Northug i forbindelse med sesongsoppkjøringen på Beitostølen åpnet opp for at karrien kan være over allerede før jul.

Responderer ikke kroppen slik Northug ønsker den kommende perioden mener han selv at det ikke lenger er vits å fortsette på toppnivå.

Det forteller Northug foran et samlet norsk pressekorps på Beitostølen hvor langrennsprofilen etter planen skal gå 15 kilometer klassisk og sprint kommende helg.

FERDIG PÅ TOPPNIVÅ? Petter Northug spekulerer i at karrieren kan være over allerede før jul.





Spent Monsen

Trener Monsen som har Northug som en av sine egne utøvere på landslaget, virker noe overrasket over skistjernens uttalelser.

- Jeg hører at han har hintet om karriereslutt. Det er noe nytt for meg. Vi har selvfølgelig ikke snakket om sånne ting, sier Monsen til Nettavisen.

Han kjenner ikke helt igjen det voldsomt negative bildet langrennsprofilen maler over egen form.

- Jeg tror han skrur på litt. Så ille er det ikke, forteller landslagstreneren.

Heller ikke landslagssjef Vidar Løfshus har hørt Northug snakke om karriereslutt helt ennå.

- Vi har ikke pratet så mye om det. Det har ikke vært noe prat om at karrieren kan være over til jul, men jeg tror han er ganske realistisk med tanke på resultater i sesongen. Vi får se om han klarer å snekre sammen en form etter jul. Det er ikke for sent ennå. Med et par måneders trening så kan han komme på et visst nivå. Så får vi se, forteller Løfshus til Nettavisen.

- Vil nærmest være tipping



Mens Northug ikke tror han vil bli å se i verdenscupen før nyttår, mener Monsen sjansene er der dersom langrennsstjernens kropp responderer slik de ønsker den kommende tiden.

- Jeg tror det kan skje, men da må han tåle den helgen her og den på Gålå. Han må gå skirenn og det må sitte i kroppen på riktig måte, sier Monsen.

Han vil imidlertid ikke gi noen garantier og kan ikke si om han tror Northug dukker opp i Tour de Ski i slutten av desember.

- Det er mange trinn vi skal løse før Tour de Ski. Normalt ville jeg gitt et svar, men slik situasjonen hans har blitt nå så ville det nærmest være tipping å snakke om Tour de Ski for hans del i dag. Sånn har det blitt, forklarer Monsen.

TRENER: Langrennstrener for det norske sprintlandslaget på ski Arild Monsen.

Stiller til start på Beitostølen

Northug er imidlertid langt klarere når det kommer til egne muligheter. Han tror sjansen er svært liten for at han går verdenscuprenn før jul og han avskriver seg selv til Tour de Ski.

Håpet er i stedet at han kan få en lengre periode med trening og nasjonale renn som kan føre til at han kan komme seg i form til VM i Seefeld.

Forventningene til helgens sesongåpning ligger ikke i hvilken plass han ender på, men i stedet hvordan kroppen vil respondere på to konkurranser.

- For min del så blir det bare trening, få på seg et startnummer og finne seg litt glede i å ha det vondt, sier Northug til Nettavisen.

- Det blir trening og jeg vet at det blir langt bak, forklarer trønderen.

Heller ikke Monsen kommer til å lete etter Northug på resultatlisten.

- Jeg bryr meg ikke så mye om hvilken plass han kommer på, men jeg er mer spent på om han tåler det. Han må tåle å kunne gå, sier Monsen.

Sesongåpningen på Beitostølen starter med 10 kilometer klassisk for kvinner og 15 kilometer klassisk for herrer førstkommende fredag.

