Landslagsspillere bedt om å slette Mørk bilder

Flere på U20-landslaget i ishockey mottok også private bilder av Nora Mørk, men ble raskt konfrontert med det av forbundet og slettet dem.

Tidlig i desember mottok apparatet rundt Mørk et skriftlig varsel om at de private bildene av håndballspilleren angivelig ble delt blant spillere på et yngre landslag, skriver VG.

Mørks far, Morten Mørk, kontaktet generalsekretær Ottar Eide i ishockeyforbundet, som umiddelbart tok det opp med manageren på U20-landslaget.

– De spilte kamp, men manageren tok det med spillerne og støtteapparatet i garderoben rett etter kampslutt. Det kunne ikke skjedd raskere, det var nærmest på timen, sier Eide. Han understreker at det ikke ble noen stor diskusjon, og at ingen benektet hendelsen. Siden har det vært stille. Saken ble også tatt opp med A-landslaget som et forebyggende tiltak.

– Ottar Eide reagerte på instinkt, slik en leder skal gjøre. Han tok umiddelbare grep og sørget for å avgrense det som hadde skjedd, sier Morten Mørk til VG.

Tirsdag gikk Nora Mørk ut og sa at de private bildene av henne ble spredt på herrelandslaget i håndball og at hun vurderer å gi seg på landslaget. Norges Håndballforbund (NHF) ble ifølge Mørk varslet om at bildene ble spredt blant landslagsherrene allerede 30. oktober. Hun sier de siden har opptrådt svært unnvikende, i stedet for å ta tak i det som er skjedd.

NHF mener på sin side at de ikke har hatt til hensikt å dysse ned opplysningene, og at det 27. desember ble det gjennomført et møte med herrelandslaget. De har fått bekreftet at bildene er slettet.

