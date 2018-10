Langrennssjefen fortviler over Elofssons sykdom

Langrennssjef Espen Bjervig sender gode tanker til sin tidligere konkurrent Per Elofsson.

VAL SENALES (Nettavisen): Mandag formiddag avslørte Elofsson at han er alvorlig syk. Den tidligere svenske langrennshelten skriver på Instagram at han har fått slag.

- Som livet kan endres. For tre uker siden forsto jeg at noe var galt, og siden har jeg knapt kunnet gå på toalettet alene, skriver blant annet Elofsson.

Bjervig, langrennssjef i Norges Skiforbund, er på plass under det norske landslagets høydesamling i Val Senales i Nord-Italia. Han konkurrerte selv mot Elofsson da han var aktiv og er trist over at svensken har blitt dårlig.

- Det er helt tragisk. Jeg fikk beskjed på gondolen på vei ned (fra isbreen i Val Senalaes) at han var dårlig. Så sjekket jeg nå for to minutter siden på Instagram, og da stod det at han hadde fått slag. Det er helt tragisk, sier Bjervig til Nettavisen.

- Det viser hvor skjørt ting er. Han er en ung, sunn og frisk kar, og så skjer sånt, forteller Bjervig.

Et av de største talentene



Den norske langrennssjefen mener svensken var et av de største talentene sporten har sett.

- Han var et kjempetalent. Han hadde mange utrolig gode skirenn. Det ble en brå slutt på karrieren hans av flere årsaker. Han gikk vel også litt lei, men han er et av de største talentene som vi har sett, forteller Bjervig.

Nå håper han bare at svensken raskt kommer seg på bedringens vei.

- Det var en stor skiløper. Vi får bare håpe han blir bra igjen. Han er en tøffing, så hvis det er noen som kjemper seg gjennom dette, så er det vel han, sier langrennssjefen.

Verdensmester



Elofsson vant to VM-gull i Lahti i 2001 og ett gull under VM i Val di Fiemme to år senere. Han ble regnet som Sveriges fremste skiløper på starten av 2000-tallet.

Han vant også verdenscupen sammenlagt i 2001 og 2002. Under OL i Salt Lake City i 2002 tok han bronse på jaktstarten, da Frode Estil og Thomas Alsgard delte førsteplassen.

Etter karrieren har han jobbet som TV-ekspert for blant andre SVT, Viasat og Disovery. I 2009 vant han den svenske versjonen av Mesternes Mester.

Elofsson bor sammen med kjæresten Ida Backlund i Umeå, og paret fikk nylig sitt første barn sammen. Den tidligere langrennsløperen har to barn fra et tidligere forhold.

