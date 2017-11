Lersveen og norske langrennsprofiler reagerer på russisk forvirring

Seks russiske langrennsløpere er utestengt på livstid av IOC - likevel kan de delta i verdenscuprenn.

BEITOSTØLEN (Nettavisen): I løpet av de siste ukene har seks russiske langrennsutøvere blitt utestengt fra OL på livstid av IOC.

Aleksandr Legkov, Jevgenij Belov, Maksim Vylegzjanin, Aleksej Petukhov, Julija Ivanova og Jevgenija Sjapovalova kan alle belage seg på å bli hjemme når resten av langrennseliten reiser til OL i Pyeongchang i vinter.

McLaren-rapporten hevder å ha avslørt at russiske utøvere brøt dopingreglene under Sotsji-OL, og det er indikasjoner på et statlig styrt dopingprogram.

Samtidig som IOC har utestengt de russiske utøverne, er det imidlertid foreløpig ingenting som hindrer dem i å delta i verdenscuprenn da FIS ennå ikke har kommet med lignende sanksjoner.

Lersveen reagerer



Det får TV 2s erfarne langrennsreporter Ersnt A. Lersveen til å reagere.

- Hva synes du om at russiske utøvere som er utestengt av IOC kan komme til få stille til start i Ruka om en drøy uke?

- Det er en helt absurd situasjon. Jeg ser for meg at det ikke kommer til å skje. Jeg ser for meg at IOC og FIS kommuniserer, sier Lersveen til Nettavisen.

ABSURD: - Det vil være absurd hvis vi kommer til OL og lederen av verdenscupen ikke får være med, sier Ernst A. Lersveen. Foto Paul Weaver (Nettavisen)

Venter på avklaring



Han mener at det snart bør komme en avklaring om utestengte russernes fremtid og om Russland i det hele tatt får stille med utøvere i OL i februar.

- Det vil være absurd hvis vi kommer til OL og lederen av verdenscupen ikke får være med. Det er nesten utenkelig, men i den verden vi lever i nå er nesten alt mulig. Jeg tror at det kommer en beskjed fra FIS i løpet av de kommende dagene. De må få beskjed.

- Uansett hva man måtte mene, så har russerne krav på å få en beskjed i hvert fall. De lever i villrede. Ikke bare de som er utestengt, men jeg tenker særlig på Ustjugov. Han er en av de beste langrennsløperne i verden, men han vet ikke hundre prosent sikkert om han får være med i OL, forteller TV 2-profilen.

- Vi snakker igjen om doping før en ny langrennssesong. Hva synes du om det?

- Det er bare trist. For en som er ordentlig glad i det her, og det er jeg selv, så synes jeg det er trist at det er dette vi snakker om. Det er leit. For langrenn er dette…Det må være stadig flere som stiller spørsmålet «hva er dette for slags idrett?». Det er ikke bra.

- Vi som jobber i media bruker alt for mye tid på dette. Ikke i forhold til hvor viktig det er, for sånn sett mener jeg det er riktig. Men det er idretten vi skulle ha snakket om. I stedet er det all denne dritten. Det synes jeg er trist og håpløst, forklarer Lersveen.

TV 2-profilen er ikke den eneste som synes dagens situasjon er fortvilet. Også utøverne reagerer på den spesielle situasjonen.

Sundby: - Fryktelig uoversiktlig

Martin Johnsrud Sundby hadde mye på hjertet da Nettavisen spurte om hva han synes om at russere som IOC har utestengt kan komme til å få gå verdenscup i Ruka om en drøy uke.

- Jeg synes hele den situasjonen og det vi opplever nå er fryktelig uoversiktlig. Jeg synes det er vanskelig å svare på spørsmål om det. Jeg synes det er en trist situasjon. Jeg føler i utgangspunktet at jeg ikke vet så mye, og jeg er litt i tvil om dere vet noe mer enn det jeg vet, sier Sundby til Nettavisen.

- Det som sannsynligvis er åpenbart er vel at Russland ikke har hatt rent mel i posen med tanke på hvordan de har operert over lang tid, og at der har vært gjort ting underveis som ikke har vært bra, forteller Sundby.

Han er likevel åpen for at de aktuelle utøverne i dette tilfelle kan være offer for et russisk system.

- Vi befinner oss i en situasjon nå hvor det finnes en sannsynlighet for at dette er utøvere som ikke har gjort noe galt, men at systemet ikke har tatt noen sjanse i ettertid, sier nordmannen.

- Men vi vet ingenting. Vi vet at det er tuklet med noen prøver, men at det er ingen utøvere som har testet positivt. CAS har sagt at de kan konkurrere, IOC har sagt at de ikke kan konkurrere og at medaljene skal trekkes. Her står vi som noen idioter i midten, føler jeg. Jeg synes det er en vanskelig og uoversiktlig situasjon, gjentar den norske langrennsprofilen.

Bjørgen skremt

Marit Bjørgen er først og fremst skremt over at dopingprøver i det hele tatt kan byttes ut.

- Det er en trist sak. Det er en avgjørelse IOC har tatt, og FIS har tatt sin avgjørelse. Vi må bare respektere det. Jeg har jo sett den filmen (Icarus), og det som skremmer meg er sikkerheten vår. Det kunne vært andres prøver, og de kunne like gjerne tatt våre prøver som ble tuklet med, sier Bjørgen til Nettavisen.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen innrømmer at hun synes situasjonen er uoversiktelig og forvirrende.

- Det er ikke noe heldig at vi er i en sånn fase hvor det er så mye forvirring. Jeg skjønner og at det kan være vanskelig for de enkeltutøverne og stå i det, hvis de selv ikke har gjort noe feil, sier Uhrenholdt Jacobsen til Nettavisen.

Maiken Caspersen Falla føler seg trygg på at rettferdigheten vil seire, uansett utfall av den betente dopingsaken.

- Jeg synes det er en veldig vanskelig sak. Hadde det vært en positiv prøve, så hadde det vært mye lettere å forstå seg på og skjønne. Det er litt vanskelig å forholde seg til, men de må jo ha gode bevis for at det har skjedd noe ureglementert. Man er jo glad for at antidopingarbeidet fungerer, sier Falla til Nettavisen.

Antidoping Norge er blant 17 nasjonale antidopingbyråer som har bedt Den internasjonale olympiske komité (IOC) om å utestenge samtlige russiske utøvere fra OL i 2018.

Mest sett siste uken