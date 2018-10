Lersveen reagerer på hvordan landslagsledelsen handlet da Northug ble syk

TV 2-reporter Ernst A. Lersveen rister på hodet av landslagets Northug-grep.

VAL SENALES (Nettavisen): Da Petter Northug fikk omgangssyke denne helgen under høydeoppholdet i Nord-Italia, valgte landslagsledelsen å sende trønderen til konkurrentenes hotell høyere opp i dalen.

Det fikk blant andre Markus Cramer, landslagstrener for Russland, til å reagere. Noen timer senere beklaget den norske landslagsledelsen og Northug ble flyttet til enda et nytt hotell.

Lersveen, TV 2s langrennsreporter som i likhet med Nettavisen er på plass i Val Senales, reagerer på hvordan den norske landslagsledelsen først håndterte situasjonen.

- Å sende en syk utøver til et hotell med bare utenlandske løpere

føyer seg inn i rekken av ubetenksomheter som burde vært forstått at andre oppfatter som arroganse, sier Lersveen til Nettavisen.

Den erfarne reporteren legger også til.

- Det tar tid å endre på selvgodhet!

Les også: Flytter syk Northug etter russerkritikk

Langrennssjefen: - Vi burde ha tenkt på det



Landslagsledelsen har ikke svart konkret på kritikken fra Lersveen, men langrennssjef Espen Bjervig har ikke noen problemer med å beklage det som skjedde.

- Nå sendte legen ut en melding om hva som skjedde, men det er klart at det er beklagelig at vi ikke tenkte på at der oppe så er det andre som kan bli smittet. Vi var mest opptatt av å få isolert han så ikke noe skulle skje, sier Bjervig til Nettavisen.

- Er dette litt norsk arroganse?

- Arroganse, jeg vet ikke...vi burde ha tenkt på det. Vi var mest opptatt av å få ham isolert et sted hvor det var noen andre som kunne se etter ham hvis det var noe, forklarer langrennssjefen.

BEKLAGER: Espen Bjervig legger ikke skjul på at Northug-situasjonen burde vært håndtert på en annen måte.

Også andre i landslagsledelsen har forståelse for at de har fått kritikk for håndteringen. Ole Morten Iversen, trener for det norske kvinnelaget, forstår at russerne har reagert.

- Jeg skjønner godt det, men jeg håper de ordner opp i det. Jeg forstår at han har funnet seg et annet hotell nå, sier Iversen til Nettavisen.

Langrennssjef Bjervig forteller at det norske laget har vært i samtaler med de andre lagene og hevder at det var en fin tone da han snakket med landslagstreneren til Russland tidligere mandag.

- Jeg pratet med Cramer fra Russland og det var ikke et tema i det hele tatt, så jeg tror det går veldig bra, forteller den norske langrennssjefen.

Les også: Johaug jublet da hun våknet

Legen beklager

Cramer var imidlertid ikke like fornøyd med det norske laget da han snakket med TV 2 tidligere på dagen.

- Det er litt overraskende at Norge flyttet han (Northug) hit hvor vi bor. De vet at her holder Russland og Finland til, og i går kveld kom også Sveits med Dario Cologna. Dersom det er frykt for at Northug kan smitte andre, så er jo dette rart. Det er nok av andre hoteller i dalen her, sier Cramer til TV 2.

Noen timer senere bekreftet Øystein Andersen, medisinsk ansvarlig i Skiforbundet Langrenn, i en pressemelding at Northug ville bli flyttet til et nytt hotell.

- Da Petter ble syk tok vi hensyn til at han fikk være på samme hotell som sine foreldre, samt muligheten for å raskt få han til annet sted, sa Andersen.

- Petter har vært helt isolert på eget rom. Jeg forstår at noen kan reagere på at det bor andre løpere på hotellet, og det beklager jeg. Vi tar hensyn til det og flytter han til et annet hotell så fort som mulig, fortalte Andersen.

Northug skal etter planen stille til pressekonferanse i Val Senales tirsdag ettermiddag, men foreløpig er det usikker om trønderen vil være frisk nok til å stille.

Mest sett siste uken