Lettet Johaug jublet da hun våknet frisk

VAL SENALES (Nettavisen): Det ble nemlig en hektisk dag i den norske leiren da blant andre Petter Northug og Emil Iversen pådro seg omgangssyke søndag under treningsamlingen i Val Senales i Nord-Italia.

Det norske kvinnelaget som bor på samme hotell som herrene har imidlertid foreløpig unngått å bli smittet.

De norske stjernene er tydelige på at omgangssyke som regel medfører stor smittefare, og gleden var derfor stor da Johaug og lagvenninnene våknet friske mandag morgen.

- Jeg og Astrid jublet på rommet i dag tidlig da vi våknet. Vi bare "vi er friske!", sier Johaug til Nettavisen.

Dermed kunne laget ta med seg skiene og reise opp til isbreen for treningsøkt mandag formiddag. Laget er riktignok klare for at de fortsatt ikke er helt utenfor fare.

- Det er fortsatt ikke helt trygt og det kan fortsatt komme noe, men jeg regner med at hvis vi hadde blitt syke så hadde vi sikkert kjent noe i natt eller noe sånt. Vi krysser fingrene for at det ikke blir flere som blir syke. Det var stakkars gutta som gikk ned for telling en etter en, forklarer Johaug.

På utøverhotellet er det nå hengt opp plakater med påminnelse om at utøverne må huske å vaske hendene sine grundig. Johaug forteller at de prøver å være nøye for å unngå mer smitte.

- Sånne ting sprer seg. Det er viktig å passe på håndhygienen. Jeg har ikke lyst til å ligge på et rom her og...Nei, fy fader, sier Johaug.

Jubel ved frokostbordet



Også lagvenninne Ingvild Flugstad Østberg er lettet over å ha unngått sykdom så langt.

Østberg forklarer at man fort kan bli stresset og at man går og kjenner etter når flere blir slått ut av sykdom på en slik måte.

Hun forteller om artige scener på den felles frokosten der det ble jubel etter hvert som utøvere dukket opp friske.

- Da vi kom på frokosten i dag var det sånn at folk jublet. Vi tror at vi har berget dette nå. Jeg er generelt lite bekymret for å bli syk, men du vet hvordan det blir med sånn her ting. Det er kjedelig å bli syk her, sier Østberg til Nettavisen.

Jacobsen minner om rutinene



Å være syk i Val Senales vet Maiken Caspersen Falla mye om. Hun forteller at hun ikke kan huske sist hun klarte å holde seg frisk i området som ligger på godt over 2000 meter over havet.

- Jeg har ikke vært i Val Senales uten å bli syk på veldig mange år, så når jeg hører at noen har blitt syke da tenker jeg på at jeg har blitt syk her jeg også, men jeg håper at jeg skal klare å unngå det nå, forteller Falla.

Nøkkelen til det mener lagvenninne Astrid Uhrenholdt Jacobsen er å følge de faste rutinene når det kommer til blant annet håndhygiene.

Den norske landslagsløperen forteller at hun ikke er så bekymret for å bli syk, men er samtidig nøye med å minne laget på hvilke rutiner de har.

- Jeg tror jeg er litt mer rolig på de tingene. Jeg litt mer den som maser om at folk må vaske hendene ordentlig og holder fast i rutinene våres. Det er der det er enklest at folk slurver. Og så er jeg tidvis naiv-optimist, at jeg tenker at det går bra, sier Jacobsen til Nettavisen.

- Hvis man gjør det ytterste man kan, så går det stort sett bra. Sånn tenker jeg i forhold til sykdom også. Hvis man er veldig flink med hygiene, så har vi minimert risikoen, forklarer Jacobsen.

Mens det norske kvinnelaget altså har unngått sykdom er Northug og Emil Iversen fortsatt slått ut med omgangssyke, men sistnevnte skal være på bedringens vei. Skiforbundet har også uttalt at de skal komme med en oppdateringen på Northugs situasjon i løpet av kvelden eller morgendagen.

