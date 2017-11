Løfshus kaller Northug inn på teppet etter harselas med idrettstopper

Vidar Løfshus bekrefter at han vil ha et møte med skistjernen.

TV 2 skriver onsdag kveld at Petter Northug vil bli kalt inn på teppet på grunn av sin mye omtalte harselas med norske idrettstopper.

Den norske skiprofilen har lagt ut flere bilder på Instagram, der idrettspresident Tom Tvedt og tidligere generalsekretær Inge Andersen har fått passet påskrevet av trønderen. Bakgrunnen er avsløringene om idrettstoppenes reiseregninger, der det har kommet fram at de blant annet har blitt brukt store penger på alkohol og flotte middager.

- Må forholde seg til spillereglene



Til TV 2 bekrefter langrennssjef Vidar Løfshus at han vil ta en prat med Northug om dette. Han mener Northug kunne spart seg for stikkene.

- Generelt vil jeg si at god folkeskikk skal gjelde på sosiale medier. Når Petter Northug kommer inn på landslaget må han forholde seg til de spillereglene vi har her. Da skal vi ikke har harselas eller ting som tenderer mot mobbing, sier Løfshus til kanalen.

- Vi skal ha en gjennomgang av våre kjøreregler når han kommer inn på landslaget etter helgen, sier Løfshus og legger til, sier Løfshus.

Langrennssjefen advarer videre om at idrettsprofilene må være varsomme med hva de legger ut i sosiale medier og mener dette fort kan få nettrollene til å våkne. Han advarer også mot å gi slike innlegg såkalte «likes», siden det kan bidra til at enda flere av trollene våkner.

STIKK TIL TOPPENE: Dette er et av bildene Petter Northug har lagt ut på sin Instagram-konto.

Åpner for Northug på stafetten



Onsdag åpnet Løfshus også for at Petter Northug kan bli ankermann for det norske stafettlaget under OL. Landslagstrener Tor Arne Hetland overrasket mange da han meldte til NRK forrige måned at Finn Hågen Krogh blir Norges ankermann i OL i Sør-Korea.

Reaksjonene lot ikke vente på seg, og mange reagerte negativt på at landslagstreneren allerede fire måneder før OL hadde tatt ut deler av stafettlaget.

Nå viser det seg at dette ikke stemmer.

Det fortalte både Hetland selv og Løfshus onsdag.

Sistnevnte fikk med seg oppslaget der Hetland tilsynelatende allerede hadde vraket Northug, men forteller at han ikke tok det seriøst.

- Jeg kjenner Tor-Arne og vet hva vi har diskutert, så det tok jeg ikke veldig alvorlig, for å si det sånn, sier Løfshus til Nettavisen.

- Poisitvt med konkurranse



Han sier videre at stafettlaget ikke er klart og at blant andre Petter Northug og Johannes Høsflot Klæbo er mulige kandidater til å gå ankeretappen i OL.

- På bakgrunn av det som skjedde i fjor, er det Finn Hågen som er kvalifisert i dag, men vi tar ut den som er i best form i Sør-Korea, forteller Løfshus.

- Du åpner for Petter?

- Jeg håper på Petter, jeg håper på Johannes og jeg håper på Finn Hågen, sier landslagssjefen.

- Det er veldig positivt at vi har konkurranse. Hvis noen blir syke eller bommer med formen, så har vi flere kort å spille på. Det er veldig positivt, forklarer Løfshus.

