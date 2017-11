Løfshus om Northug: - Klokt valg å ikke delta i den svenske langrennsåpningen

Petter Northug droppet å gå skirenn i Bruksvallarna, men det er ikke noe galt med trønderens form før sesongåpningen på Beitostølen. Der må han prestere.

Trener Stig Rune Kveen beroliger dem som skulle være bekymret etter Northugs avhopp i Sverige. 31-åringen fikk ødelagt forrige sesong på grunn av overtrening. Han presset seg for hardt rett etter hjemkomst fra et høydeopphold.

Den tabben har Northug gjort alt for å unngå i år.

– Det var ingen dramatikk i at han sto over i helgen. Han følte bare at det ikke var hensiktsmessig å gå konkurranse akkurat da. I stedet fikk han slappet av, og nå føler han seg normalt bra igjen, sier Kveen til NTB.

– Han gleder seg og ser fram til det som skal skje på Beitostølen.

Landslagssjef Vidar Løfshus mener Northug gjorde rett i ikke å delta i den svenske langrennsåpningen.

– Jeg tror det var en klok beslutning av Petter å ikke gå på lørdag. Når han kjente at han ikke var klar for skirenn, hadde det ingen hensikt å ta sjanser, skriver Løfshus i en tekstmelding til NTB.

Han har gjennom helgen vært i samtaler med Northugs trener:

– Kveen var klar på at Petter behøvde litt hvile før Beitostølen, opplyser Løfshus.

Må vise styrke

Ifølge Kveen brukte Northug tiden godt da han var i Bruksvallarna.

– Petter hadde en bra treningsuke der. Han fikk blant annet gjort en bra test av nye ski.

Helgens sesongåpning på Beitostølen blir viktig for Northug og de øvrige løperne som har ambisjoner om å delta i verdenscupen og bli med til OL i februar.

– Petter vet at han må være på skuddhold og vise styrke. Konkrete resultatmål har vi ikke. Han må enkelt og greit vise at han har noe i verdenscupen å gjøre, men det gjelder mange andre løpere også. Ikke bare Petter, sier Kveen.

Går to distanser

Løfshus har signalisert at det er 15 mann som kjemper om ti plasser til verdenscupåpningen i Finland.

– Vi har hatt god dialog med Petter rundt hva som må til for å få reise til Ruka, sier landslagssjefen.

For herreløperne består Beito-åpningen av 15 kilometer i klassisk (fredag) og fri teknikk (lørdag) samt sprint søndag. Det ligger an til at Northug går to av tre distanser.

– Han er påmeldt til alle tre, men det er en ærlig sak at det blir med to. Petter skal gå sprinten og én 15 kilometer, så får vi se hvilken det blir, forteller Kveen.

Mest sett siste uken