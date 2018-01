Lindvik gir Stöckl OL-dilemma

Marius Lindvik (19) melder seg på i kampen om en OL-plass etter imponerende hopping i Zakopane.

Fredag kveld var Lindvik best av de norske hopperne i kvalifiseringen til søndagens verdenscuprenn i Polen.

Unggutten overrasket landslagsledelsen da han landet på imponerende 138,5 meter, noe som holdt til en 5. plass i kvaliken som ble vunnet av hjemmehåpet Kamil Stoch.

Stoch landet på 137 meter, men fikk mer poeng enn Lindvik som følge av dårligere forhold og lavere fart.

Kjemper om OL-plass



Den norske landslagsledelsen med Alexander Stöckl i spissen, skal etter lørdagens lagkonkurranse i Zakopane ta ut fem hoppere som får reise til OL i Pyeongchang. Sportssjef, Clas Brede Bråthen, bekrefter til Nettavisen at Lindvik får hoppe lagkonkurransen.

Daniel-André Tande, Johann Andre Forfang, Robert Johansson, Andreas Stjernen og Anders Fannemel er sett på som favorittene til å representere Norge i OL, men etter fredagens hopping i Zakopane, har Stöckl fått noe å tenke på.

Lindvik viste nemlig at hans gode kvalifiseringshopp ikke var noen tilfeldighet. I de to treningsomgangene før kvaliken fredag, landet han på 135 og 141 meter - en halv meter lenger enn den offisielle bakkerekorden i Zakopane.

Overrasket landslagsledelsen

Sportssjef Bråthen, legger ikke skjul på at det overrasker ham hvor høyt nivå Lindvik holder.

- Ja, det gjør det, men det har kommet rapporter om at han har hoppet ekstremt godt på trening. Vi har fått høre om hopping på et nivå som treneren hans Thomas Lobben aldri har sett av noen utøvere før, sier Bråthen til Nettavisen.

- Vi var spent på hvordan det var, men det var nok ingen av oss her nede som hadde forventet at det skulle være på det nivået, forteller sportssjefen.

Han sammenligner Lindviks gjennombrudd med gjennombruddet til en tidligere landslagsstjerne.

- Det kan sammenlignes med Anders Jacobsen da han slo gjennom - både i måten å hoppe på og hvor overraskende høyt nivå det er på det som leveres, forklarer Bråthen.

SJEFENE; Marius Lindvik har gitt Alexander Stöckl og Clas Brede Bråthen noe å tenke på.

Lindvik leder COC



Spørsmålet er bare om god hopping i Zakopane denne helgen vil være godt nok for Lindvik til å komme med i den norske OL-troppen.

- Han har i hvert fall ikke svekket mulighetene sine i dag, sier Bråthen.

Sportssjefen er tydelig på at de har fått et etterlengtet luksusproblem med tanke på kommende OL-uttak.

- Det er alltid kjedelig for den utøveren som er nærmest og som ikke får blitt med, men å være i den situasjonen vi er i nå, er noe vi har jobbet for så lenge jeg har vært sportssjef. Vi må gjøre en grundig vurdering, men Marius viser hopping i dag som er på et nivå som vi ønsker å se det, forklarer Bråthen.

Lindvik har i motsetning til de andre aktuelle hopperne ikke hoppet i verdenscupen tidligere denne sesongen. Faktisk har han kun vært med i ett verdenscuprenn tidligere i karrieren - det var på Lillehammer desember 2015.

Denne sesongen har han imidlertid imponert i kontinentalcupen (COC), sammenlagtturneringen som rangeres som den nest beste etter verdenscupen. For øyeblikket leder Lindvik kontinentalcupen sammenlagt og han kan blant annet vise til en seier i tyske Titisee-Neustadt tidligere i januar.

Utsatte OL-uttaket

Egentlig skulle den norske OL-troppen ha vært klar tidligere denne uken, men landslagsledelsen bestemte seg for å utsette uttaket til etter lørdagens renn i Zakopane.

Årsaken er at de nettopp ville se nærmere på nevnte Lindvik, samt Halvor Egner Granerud.

- Vi har fem hoppere som har presterte veldig bra, men vi ønsker å teste Halvor Egner Granerud og Marius Lindvik i mer normale bakker etter to helger med skiflyging. Vi vil at folk skal holde seg på tå hev så lenge som mulig. Vi har ambisjoner om å gjøre store ting i vinter, sa sportssjef Clas Brede Bråthen til NTB tidligere denne uken.

Lørdag får vi svaret på om Lindvik eller Granerud får reise til OL.

Topp 5 i fredagens kvalifisering:

1. Kamil Stoch 160,4 poeng

2. Markus Eisenbichler 150,3 poeng

3. Richard Freitag 149 poeng

4. Dawid Kubacki 145,4 poeng

5. Marius Lindvik 144,2 poeng

8. Johann Andre Forfang 142,1 poeng

9. Andreas Stjernen 142 poeng

13. Anders Fannemel 138,9 poeng

15. Halvor Egner Granerud 135,7 poeng

31. Robert Johansson 126,9 poeng



