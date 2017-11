Lorentzen klarte ikke å følge opp verdenscupseieren

Håvard Holmefjord Lorentzen gikk aggressivt ut, men på 500 meter er det ørsmå marginer som skiller. Lørdag måtte skøyteløperen ta til takke med 8.-plassen.

Dagen før gikk Lorentzen en gnistrende 500 meter og tok sin aller første verdenscupseier på distansen. Lørdag hadde han derimot ikke helklaff i Heerenveen.

25-åringen klokket inn til tiden 35,03. Det skilte 23 hundredeler opp til den canadiske vinneren Laurent Dubreuil, mens han var 18 hundredeler unna pallen.

– Dette var OK. Jeg fikk ikke satt opp en like god første sving som i går, og det preget resten av løpet. Men jeg er ikke langt bak pallen, sa Lorentzen til NRK.

Lorentzen gikk i det tiende og siste paret sammen med tyske Nico Ihle.

Nordmannens personlige rekord på 500 meter lyder på 34,43. Fredag var han ikke langt unna den da han vant med tiden 34,69. Dagen etter satt det ikke fullt så bra.

Dubreuils seier er for øvrig et godt bilde på hvor jevnt det for tiden er på den korte distansen. Dagen før ble canadieren bare nummer tre i B-gruppa.

– Det er et vanvittig høyt nivå, og det er 10-15 løpere som kan vinne hver eneste gang. Det gjør det ekstra spennende og gøy, sa Lorentzen på spørsmål om konkurransenivået.

– Blir du skuffet når du ikke kommer helt opp i dag?

– Selvfølgelig vil jeg være på pallen hver eneste gang. I dag leverte jeg et godt løp, men det holdt ikke til pallen.

Søndag får Lorentzen en ny sjanse. Da begir han seg ut på 1000-meteren, som er hans favorittdistanse.

– Jeg gleder meg veldig. Da er det bare å gi gass og håpe på pallplass.

(©NTB)

Mest sett siste uken