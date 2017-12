Lund Svindal fire hundredeler fra seier

De norske gutta imponerte under torsdagens verdenscuprenn i italienske Bormio. Men en italiensk 28-åring ødela det som kunne blitt en festdag.

Italienske Dominik Paris (28) ble nemlig for sterk på hjemmebane og vant utforrennet fire hundredeler foran Aksel Lund Svindal.

- Det er vanvittig hva denne mannen får til. Det er en veldig krevende løype. Han er en supermann, sa Kjetil André Aamodt på NRK etter Svindals prestasjon.

Lund Svindal vant de to foregående verdenscuprennene i utfor og var favoritt før torsdagens renn, men måtte denne gangen se seg skubbet ned fra toppen av seierspallen med minimal margin.

– Det er leit å bli slått med fire hundredeler, men slikt går begge veier. Det er små marginer som skiller. Slik er gamet, sier Svindal til NTB.

– Fire strake pallplasser i utfor. Hva sier det om formen?

– At den er stabil i alle fall. Det ser veldig bra ut. Jeg er oppe der og kjemper, og i dag var jeg bare marginer unna seier. For noen år siden var det enda villere her da jeg ble slått med ett hundredel og endte på tredjeplass.

Kjetil Jansrud var 13 hundredeler bak Svindal, 17 bak Paris, og kapret tredjeplassen.

- Han leverer noe av det bedre vi har sett av Kjetil i denne bakken, sa Kjetil André Aamodt.

Aleksander Aamodt Kilde var 1,12 sekund bak Paris i mål. Det holdt til en delt tiendeplass.

Fredag skal herrene konkurrere i superkombinasjon i Bormio.

