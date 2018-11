Lund Svindal måtte operere

En krasj på torsdag førte til operasjon i hånden.

Saken oppdateres.

Aksel Lund Svindal (35) har operert i hånden. Det bekrefter alpinkjøreren selv på Instagram lørdag kveld.

Etter et fall på trening har han måtte operere tommelen.

«Liten krasj på torsdag. Liten håndskade, men litt mer komplisert enn jeg trodde. Så jeg bestemte meg for å operere i dag», skriver han på Instagram.

Svindal forteller videre at han forventer å være snarlig tilbake. Alpinesset er for øyeblikket i Colorado, og det går fram i Instagram-posten at han har blitt operert ved The Steadman Clinic.

Sportssjef i alpint, Claus Ryste, forteller Nettavisen at operasjonen har vært vellyket og at Svindal nå er i de beste hender.

- Han skadet tommelen og ble operert, men dette har gått bra. Han falt og satt tommelen fast, så han pådro seg en leddbåndskade i tommelen. Dette skal bli helt bra igjen, men han kommer til å bli hemmet en liten stund, forteller Ryste til Nettavisen.

Svindal har tatt seg god tid rundt valget om å fortsette sin alpinkarriere til tross for at han tidvis sliter med kneet. Denne uken bekreftet likevel 35-åringen at han vil sesongdebutere med utforrennet i Lake Louis 24. november.

Ryste sier til Nettavisen at det foreløpig ikke er gjort endringer i planer angående sesongstart, og planen er fremdeles at Lund Svindal stiller til start i Lake Louis.

- Det er planen, sier sportssjefen.

