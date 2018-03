Mäkäräinen sikret sammenlagtseieren i verdenscupen etter thriller

Avgjorde verdenscupen i siste skyting.

Søndagens fellesstart var det siste verdenscuprennet i skiskyting for sesongen, og før start var spenningen knyttet til hvem som skulle stikke av med totalseieren i verdenscupen.

For finske Kaisa Mäkäräinen måtte ta igjen seks poeng på sin slovakiske rival Anastasija Kuzmina for å vinne verdenscupen sammenlagt, og de to fulgte hverandre gjennom første halvdel av rennet.

Men på tredje skyting pådro Mäkäräinen seg to strafferunder, mens Kuzmina klarte seg med én bom, og dermed var den slovakiske 33-åringen i førersetet i kampen om verdenscupkula.

Feilfri skyting avgjorde

Men på siste skyting var rollene byttet om. Kuzmina holdt seg til én bom, men Mäkäräinen skjøt feilfritt.

- For en duell! utbrøt Andreas Stabrun Smith fra kommentatorplass for NRK, da de to gikk nesten likt ut på den siste runden.

Men det var finske Mäkäräinen som hadde mest krutt igjen i beina mot slutten av løpet, og sjetteplassen holdt til å sikre sin tredje totalseier i verdenscupen.

Det er fortsatt usikkert om den finske 35-åringen velger å ta en sesong til i skiskyttersporet.

Eckhoff nummer sju

Tiril Eckhoff åpnet med én bom på første liggende skyting, men skjøt feilfritt på andre liggende.

Dermed hadde hun skaffet seg et godt utgangspunkt før de stående skytingene, men én bom på første stående sendte henne lenger ned på resultatlistene. Fire treff ble det også på Marte Olsbu, som i likhet med Eckhoff hadde pådratt seg én bom på de ti liggende skuddene.

En bom også på siste skyting førte til at Eckhoff til slutt gikk inn til en sjuendeplass.

Darja Domratsjeva fra Hviterussland, som er gift med Ole Einar Bjørndalen, vant avslutningsrennet.

Mest sett siste uken