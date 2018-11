Mari Eide satt i bilen med Martin Johnsrud Sundby da hun fikk beskjed om søsterens bortgang

- Jeg tror ikke jeg hadde kommet med hjem uten Martin og landslagslegen, sier Mari Eide til Nettavisen.

BEITOSTØLEN (Nettavisen): Snaut to og en halv måned har passert siden Mari Eide fikk beskjeden som skulle forandre livet hennes for alltid.

Søsteren, Ida Eide, hadde gått bort etter å ha fått hjertestans under et mosjonsløp på Jessheim.

- En absurd situasjon

Mari Eide var på landslagssamling i italienske Livigno og satt i en bil sammen med trener Ole Morten Iversen og Martin Johnsrud Sundby da hun fikk den tragiske beskjeden på telefon.

- Jeg tror ikke jeg hadde kommet meg hjem uten å ha med Martin og landslagslegen, som også fulgte meg hjem på flyet. Jeg har ikke peiling på hvor bagasjen min ble av eller noen ting. Jeg husker ingenting av reisen. Det gikk litt i svart på grensa mellom Italia og Sveits. Så husker jeg egentlig ikke så veldig mye mer, før jeg karrer meg gjennom flyplassen og sitter plutselig på flyet hjem. Det er mye svarte hull, som du har fortrengt allerede, sier Eide til Nettavisen.

MØTTE PRESSEN: Mari Eide snakket med pressen på Beitostølen onsdag.

Det var i et intervju med Aftenposten at det først ble nevnt at Sundby satt sammen med Eide da hun fikk den tunge beskjeden.

- Det var en biltur jeg selvfølgelig kommer til å huske for resten av mitt liv. Vi var på vei hjem. Det var en absurd situasjon. Vi prøvde å holde liv i humøret til Mari frem til hun fikk den tragiske beskjeden. Vi var på vei hjem for å støtte søsteren som var innlagt på sykehus, og så fikk hun en forferdelig beskjed. Det ble en lang reise, men for meg så handlet det om å få Mari hjem til familien sin. Vi synes bare så utrolig synd på Mari. Vi måtte prøve å få denne jenta tilbake til Norge på best mulig vis. Du blir helt perpleks i en sånn situasjon. Vi måtte bare prøve å trøste egentlig, sier Sundby til Nettavisen.

- Utrolig støtte

Eide legger ikke skjul på at støtten fra lagvenninnene og lagkameratene har vært til stor hjelp når hun har kjempet seg tilbake i trening igjen.

- Den har vært utrolig. De er kjempegode å ha. Det å være så trygg på de andre, og det at det er helt greit å snakke om Ida og det som har skjedd ... jeg har mange minner, som jeg sitter og mimrer om. Det har vært veldig godt. De har vært veldig støttende og kommet med gode råd. Det er mange av jentene som har vært gjennom tøffe ting før, så det har vært veldig godt å støtte meg på de og utveksle erfaringer, sier Eide.

GOD STØTTE: Martin Johnsrud Sundby var god støtte for Mari Eide på veien hjem til Norge.

Hun innrømmer imidlertid at bare tanken på å forlate huset var vanskelig i dagene som fulgte etter søsterens dødsfall.

- Helt siden Ida ble borte har målet mitt vært å komme meg ut og snakke med folk om det - være åpen og snakke med venninner, de på laget og familien. Å komme seg ut handlet det om i starten, nå er det litt mer om trening igjen. Å gå en tur var en veldig prøvelse i starten. Jeg hadde muskelverk som om jeg hadde gått Tour de Ski tre ganger. Jeg har aldri følt på slik smerte.

Trodde ikke hun kunne trene igjen



Etter å først å ha tatt steget med å komme seg ut på gåturer og mestret det, begynte veien tilbake til treningen sakte, men sikkert.

- For en måneds tid siden sto jeg med rulleskiene på og skjønte ikke hvordan jeg skulle klare å skøyte igjen. Det var vanskelig å koordinere armer og bein. Det høres sikkert rart ut, men jeg trodde ikke jeg skulle klare å trene igjen på vanlig måte.

STÅR OVER BEITORENN: Mari Eide.

- Du har jo hørt det at du må ha det bra for å prestere, men jeg har aldri tenkt så mye over det, for jeg har stort sett hatt det bra her i livet. Du kan i hvert fall ikke sørge og gå skirenn samtidig. Det fant jeg ut.

Lysten på trening har hun delvis fått tilbake, men er usikker på om hun er klar for å konkurrere.

- Motivasjonen er der, føler jeg. Drømmen og målet om VM står sterkere enn noen gang, men jeg har tvilt veldig på planen som jeg opprinnelig hadde. Det ble en måned i sjokktilstand, som jeg merket veldig fysisk på kroppen. Jeg henger en måned etter med trening, så handler det om å få lysten til å konkurrere. Jeg kjenner at lysten til å trene er litt tilbake. Det å ta ut alt, er ikke helt på plass ennå.

Eide står over åpningshelgen på Beitostølen førstkommende helg.

