Marit Bjørgen i sørg over Vibeke Skofteruds dødsfall: - Jeg er fullstendig lamslått

Søndag kom meldingen om at Vibeke Skofterud har gått bort etter en vannskuterulykke. Nyheten har skapt både sjokk og sorg blant flere kjente idrettsprofiler.

Blant dem er Marit Bjørgen, som kjente Skofterud godt fra langrennsmiljøet, og tok OL-gull med Skofterud på stafetten i Vancouver-OL i 2010.

Hun uttrykker vanntro over venninnens bortgang:

- Jeg skjelver, er i sjokk og er fullstendig lamslått over den forferdelige nyheten jeg fikk i dag. Kjære Vibeke, dette var altfor tidlig. Jeg er ufattelig glad for alle fine stunder vi hadde sammen, sier Bjørgen i en offisielle pressemeldingen via Norges Skiforbund.

Skofterud gikk den første etappen da Norge tok, som nevnt, gull på stafetten for kvinner i Vancouver i 2010. Marit Bjørgen gikk den siste etappen.

De har også konkurrert mot hverandre ved flere anledninger gjennom begges karrierer.

- Tøff konkurrent i løypa, men aller viktigst den varmeste, snilleste, tøffeste og morsomste dama i verden. Det var aldri kjedelig rundt Vibeke, og tomrommet etter henne blir stort og umulig å fylle. Vi har opplevd så mye sammen, fra OL-gull i stafett til plattfest hemme i Trøndelag, og minnene kommer jeg til å leve på lenge. Mine tanker går i dag til familien og hennes nærmeste, skriver Bjørgen.

- Glad i deg, Vibeke. Hvil i fred.

GULLJENTER: Marit Bjørgen og Vibeke Skofterud etter OL-gull på 4 x 5 km stafett i Vancouver i Canada i 2010.

Medaljeseremoni på Universitetsplassen i Oslo etter 30 kilometer i ski-VM i Holmenkollen. Fra venstre Therese Johaug (gull) Marit Bjørgen (sølv), Vibeke Skofterud (nr. 5) og Kristin Størmer Steira (nr. 6).

Bjørgen er en av flere som har uttrykt sin sorg over Askim-jentas bortgang. Også Petter Northug har tatt til Facebook for å minnes Skofterud:

- Ufattelig trist å høre at Vibeke Skofterud er borte. Vi hadde mange morsomme år sammen på landslaget. En skikkelig fargeklatt og ikke noe A4-person. Mine tanker går til hennes nærmeste. Hvil i fred, Vibeke, skriver Northug på sosiale medier.

Se flere reaksjoner etter Skofteruds bortgang:

