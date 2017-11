Marit Bjørgen knuste konkurrentene på Beitostølen

Banket til på søndagens 10km fristil.

BEITOSTØLEN/ OSLO (Nettavisen): Marit Bjørgen suste inn til nok en seier på kvinnenes 10km fristil i Beitostølen. Norges skidronning startet sist, men sikret seieren med over ti sekunder ned til andreplassen.

Allerede etter de første fem kilometerne lå 37-åringen hele 12,5 sekunder foran resten av teten. Dermed viste Bjørgen, som har seks olympiske gull, at hun nærmer seg sin vante form i god tid før OL i Sør-Korea.

- Hun gjør som hun pleier, hun vinner på Beitostølen, men denne gangen fikk hun hardere konkurranse. 12,6 sekunder for Haga, sa kommentator Jann Post.

Selv mente Bjørgen at hun leverte godt i løypa på Beitostølen søndag.

- Jeg synes det var et greit løp. Jeg var forberedt på at Ragnhild (Haga) skulle gå bra i dag, hun gikk jo bra på klassisk på fredag. Hun er bedre på skøyting så jeg regna med at hun skulle være god. Det ble en kamp, men jeg følte at jeg hadde nogen lunde kontroll, sa Marit Bjørgen til NRK etter rennet.

Også Torgeir Bjørn var imponert, men poengterte at søndagens seier overhode ikke var av det enkle slaget for skiesset.

- Dette har vært en sliteseier for Marit Bjørgen, men det er to løp og to seire. Hun er i rute, sa Bjørn.

Den store overraskelsen denne søndagen ble likevel Ragnhild Haga. 26-åringen fra Nannestad slo både Ingvild Flugstad Østberg og Heidi Weng på dagens renn.

- Jeg holdt tempo og hadde dagen i dag, jeg ble ikke stiv og kjørte på. Marit var det ikke noe å gjøre med, hun er sterk som vanlig, men nå er jeg i hvert fall nærmere enn jeg pleier, sa Ragnhild Haga til NRK.

Haga, som ble U23-verdensmester på denne distansen i Liberec i 2013, imponerte NRK-kommentatorene med sitt kjempeløp.

- Hun er trolig bedre enn hun noen gang har vært før, og det er ikke dårlig for ei jente som var farlig nær pallen på tremila i Lahti, sa NRK-kommentator Torgeir Bjørn.

Weng endte 30,1 sekunder bak Bjørgen, mens Flugstad Østberg måtte se seg slått med 32, 3 sekunder av suverene Bjørgen. Astrid Uhrenholdt Jacobsen endte på femteplass 57 sekunder bak Bjørgen.

- Det var litt kjemping slik det var i fjor, og jeg synes jeg gikk bedre på ski i dag. Dette er en distanse jeg har begynt å like etter hvert, sa Flugstad Østberg til NRK etter søndagens renn.

Dette oppsummerer en god helg for Bjørgen, som fredag kunne juble for seier på 10km klassisk. Den gangen var hun hele 29,4 sekunder foran andreplassen.

Topp fem på 10km fristil for kvinner:

1. Marit Bjørgen - 23.55.2

2. Ragnhild Haga - +12.6

3. Heidi Weng - +30.1

4. Ingvild Flugstad Østberg - +32.3

5. Astrid Uhrenholdt Jacobsen - +57.0

