Marit Bjørgen vant sesongåpningen på Beitostølen

BEITOSTØLEN/OSLO (Nettavisen): Langrennssesongen ble endelig satt i gang for alvor med 10 kilometer klassisk for kvinner i sesongåpningen på Beitostølen på fredag.

58 kvinner stilte til start i solskinn, men sterk vind, på Beitostølen, og tilskuerne måtte vente helt til slutt for å få de største kanonene: Heidi Weng startet nest sist, kun etterfulgt av langrennsdronningen Marit Bjørgen.

Og det var de to som også preget toppen av resultatlista i rennet, med Bjørgen i en helt egen klasse.

I mål var langrennsdronningen 29,4 sekunder foran Heidi Weng på andreplass, mens Ingvild Flugstad Østberg tok tredjeplassen i rennet.

- Marit var veldig rolig og avslappet i intervjuet før start, men farten i løypa er like høy som før, konkluderte NRKs Torgeir Bjørn.

- Heidi hadde gul trøye i fjor, så det er ikke hvem som helst jeg slår her. Så jeg er veldig fornøyd med å vinne i dag, sier Marit Bjørgen til NRK etter løpet, som etter løpet fikk en god klem av sønnen Marius.

GRATULERES: Marit Bjørgen og sønnen Marius etter langrennsdronningens knockout i sesongåpningen på Beitostølen.

Treg Weng-start

Etter 2,2 kilometer hadde Marit Bjørgen skaffet seg ledelsen i rennet, halvannet sekund foran Ingvild Flugstad Østberg. Anna Svendsen fulgte på tredjeplass, 6,8 sekunder bak Bjørgen, mens Heidi Weng hadde måttet slippe mye opp til de beste.

13,7 sekunder skilte det allerede på dette tidspunktet opp til Marit Bjørgen.

Frem til passeringen ved 6 kilometer hadde imidlertid Weng fått farten opp, og gått seg opp til andreplass, 2,7 sekunder foran Ingvild Flustad Østberg. Men Marit Bjørgen var det ingen som kunne gjøre noe med.

- Knockout

Skidronningen hadde kommet opp i ryggen på Heidi Weng i løypa, og passerte med en tid som var 28,4 sekunder bedre enn konkurrenten.

- Hun har slått knockout på konkurrentene. Hun er i en helt egen klasse, sa Torgeir Bjørn på NRKs sending.

De to løperne holdt følge helt inn til mål, og spurtet mot målstreken - Bjørgen altså halvminuttet foran Weng. Den suverene seieren var Bjørgens seier nummer 20 på Beitostølen, dersom man teller både nasjonale og internasjonale renn.

Starter om en uke

Sesongåpningen på Beitostølen er en siste finpuss for langrennsløperne før verdenscupen starter i finske Ruka neste helg.

Den starter med sprint for kvinner og menn på fredag, og fortsetter med 10 kilometer for kvinner og 15 kilometer for menn på lørdag. Verdenscuphelgen avsluttes med jaktstart på søndag.

