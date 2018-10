Mowinckel er Alpin-Norges nye hit

Ragnhild Mowinckel (26) er nærmest over natta blitt en ny, norsk og ettertraktet stjerne i alpinmiljøet.

For få år siden visste ingen hvem hun var. Så tok hun 6.-plass i VM i St. Moritz i 2017 og vokste på det, og sist sesong tok hun sin første verdenscupseier og fulgte opp med to sølv i OL i Pyeongchang.

Under torsdagens pressekonferanse med skifabrikanten Head var hun av de aller mest omsvermede, og det var vel kun Aksel Lund Svindal som ble stående lenger med intervjuer etter den faste seansen enn den lyshårede 26-åringen fra Molde.

Da hovedsponsoren Audi til Det internasjonale skiforbundet (FIS) holdt hoff et par timer senere, måtte hun også til pers. Det var mange som ville ha en bit av romsdalingen.

Og det var ikke bare norske medier som ville ha henne i tale. De var i et soleklart mindretall.

MER SLITSOMT: Ragnhild Mowinckel merker at pågangen er større en tidligere.

Mowinckel gliste da NTB antydet at hun er blitt en ny hit.

– Det er litt mer slitsomt og definitivt mer pågang enn det jeg er vant med, men samtidig tenker jeg at det er en grunn til det, og grunnen er ganske positiv. Dette er vel noe jeg forhåpentlig bare må venne meg til framover, sa Mowinckel til NTB.

– Nei, hvis du har tenkt å fortsette å ta sølv i OL er jeg redd for det?

– Ja, og forhåpentlig stopper det ikke der heller.

Blanke ark

– Hvordan er det å gå inn en sesong etter at du endelig vant ditt første verdenscuprenn, der du kom tre ganger på pallen i verdenscuprenn og der du kronet det hele med to sølv i OL i Pyeongchang?

– Det er en stor forandring. Fra på et vis og ha surfet under radaren og alltid kunne ha vært en underdog, det er litt forandret nå. Samtidig vet jeg at jeg har tatt et steg, ikke bare på skikjøring, men også mentalt. Det tilsier forhåpentlig at jeg kan fortsette å være her oppe, at det ikke bare var en «on season wonder». Jeg har fått mer selvtillit av det jeg har oppnådd, og det gir mer trygghet inn i en ny sesong, sa Mowinckel.

SØLVJENTA: Ragnhild Mowinckel tok to sølvmedaljer under OL i Pyeongchang.

På den annen side vektlegger hun at dette er en ny sesong med blanke ark der alle har trent godt og bygget seg opp til en ny sesong.

– Jeg skal bruke sesongen til å bygge ytterligere selvtillit.

I flere år har Ragnhild Mowinckel vært ærlig på at hun har slitt med sine mentale sider og at det gjorde det vanskelig å ta steget opp i verdenseliten.

– Fjorårssesongen må endret det?

– Enda mer enn selvtillit gir det trygghet. Du vet at det du har gjort fungert, og det har tatt meg dit jeg er nå. Da vet du at det ikke er noen vits å starte på helt nytt.

Likevel er det noe som er viktig å ikke glemme:

– Det er viktig at du ikke blir tilfreds med det du har gjort, for selv om jeg hadde en bra sesong, så har jeg ikke oppnådd alt jeg vil opp. Derfor føler jeg fortsatt at jeg er i en jagende posisjon og ikke i en forsvarsposisjon. Da har du vunnet alt som er å vinne, og der er ikke jeg. Jeg har mye å gå på ennå.

Nytt kjør

– Hva har du lyst til å oppnå?

– Jeg har lyst til å fortsette det kjøret jeg har vært på. Det er en plan og en trygghet i det valget jeg har gjort i de ulike avgjørelsene som gjorde at jeg kom meg dit jeg var i fjor. Det handler om skikjøring, det handler om hvor jeg skal stå på ski, og det handler om hvilken disiplin jeg skal prioritere. Jeg har funnet en god måte å løse det store bildet på i min egen utvikling.

– Det er kanskje tilfredsstillende å kunne svare på andre spørsmålet enn om egne mentale utfordringer?

– Det er helt topp. Det er en annen greie, og selvsagt en lettelse at jeg har funnet en vei som fungerer for meg. Det har vært litt vel mye kjemping i motbakke lenge på den mentale siden. Det måtte grep til for å endre det, og da er det deilig at det hjalp. Jeg får håpe at jeg har lært såpass mye at jeg kan takle en annen verden enn der jeg nærmest var for listefyll å regne. Det får vi ikke svar på før sesongen starter.

Mowinckel har gjort det bedre år for år i Sölden. Sist sesong endte det med 7.-plass. Det gir håp for lørdagens storslalåm.

– Jeg håper at det ikke skal bli noe dårligere i år, men jeg vet også at det er en spesiell, bratt og krevende bakke. Kanskje har jeg en mer indre ro foran denne konkurransen i Sölden sammenlignet med tidligere år, sa Mowinckel.

