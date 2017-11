Mørk-skandalen en vekker for langrennskvinnene

De norske langrennsjentene gir Nora Mørk full støtte etter at håndballprofilen denne uken sto fram med at private bilder var kommet på avveie.

BEITOSTØLEN (Nettavisen): De norske stjernene rister oppgitt på hodet når Nettavisen og andre medier ber idrettsprofilene kommentere hva de synes om skandalen som nå har rammet Mørk.

Ingvild Flugstad Østberg er blant dem som reagerer med vantro.

- Jeg synes det er helt for jævlig. Jeg har ikke fått med meg alle detaljene, men jeg har fått med meg at noen har stjålet noen bilder av henne, og at de har blitt spredd rundt. Jeg forstår ikke poenget. Det er bare ondskap. Hva tenker man når man gjør det? Alle har rett på et privatliv. Det er ingen som vil ha bildene sine spredd utover, sier Flugstad Østberg til Nettavisen.

Les også: 15 personer anmeldt for deling av Mørk-bilder

Langrennsstjernen forteller at hun er usikker på hva man kan gjøre for å unngå å få sin egen telefon hacket, men tar imidlertid et klart forbehold.

- Hackere hacker seg vel inn på det meste. Jeg vet ikke hvordan man kan forhindre sånt. Jeg har egentlig alltid passet på at jeg ikke har noe som kan komme på avveie liggende noe sted, forklarer Flugstad Østberg.

Også lagvenninne Heidi Weng tenker litt ekstra over hva hun har liggende på telefonen.

- Jeg tenker at det kanskje er like greit å ikke ha så mye private bilder, men det er synd at folk gidder å gjøre det. Sånn er folk. Det er mye rart, sier Weng til Nettavisen.

OPPGITT: Ingvild Flugstad Østberg har null forståelse for at noen velger å stjele private bilder.

- Håper de blir tatt!



Maiken Caspersen Falla håper de som står back hackingen nå blir sporet opp og må ta konsekvensene av sine handlinger.

- Jeg håper jo at de som står bak det blir tatt, for det er absolutt ikke greit, og det er ingen som ville likt det, uansett om du er en offentlig person eller ikke. Det er en krenkelse av privatlivet, og jeg tror at hvis de greier å ta dem som står bak, så vil det være litt avskrekkende for andre som har lyst til å gjøre det samme, sier Falle til Nettavisen.

27-åringen forteller at Mørk-saken ikke har vært noe stort samtaleemne blant langrennsjentene, men at hun selv har respekt for kampen Mørk nå tar.

- Jeg synes det er veldig tøft at hun står fram, selv om det sikkert har vært veldig tøft. Jeg tror det virkelig er det man trenger, at folk ikke skammer seg og gjemmer seg. Masse ros til henne, og jeg håper de kommer til bunns i saken, sier Falla.

Maiken Caspersen Falla på pressetreff langrenn.

Maiken Caspersen Falla på pressetreff langrenn.

Uhrenholdt Jacobsen støtter Mørk



Støtte får håndballprofilen også fra Astrid Uhrenholdt Jacobsen. Hun mener alle må gå i seg selv og tenke på hvilken rolle de spiller i det hele.

- Det må være veldig kjedelig å havne i en slik situasjon. Hun har all mulig støtte fra min side. Jeg tror det er en ganske tøff kamp, å stå i offentlighetens lys og ta det oppgjøret der, men jeg håper at hver og en som følger denne saken spør seg selv «er jeg faktisk med på å dele slike ting og hva er min rolle?». Jeg tror de aller fleste angrer når de forstår konsekvensen over å ha gjort slike ting. Vi må ta oss sammen litt og tenke litt mer før vi trykker del, sier Uhrenholdt Jacobsen til Nettavisen.

- Har dere noen form for kursing rundt slike temaer?

- Vi har et ganske bra opplæring rundt mediehåndtering rundt sosiale medier og hva som fungerer bra og dårlig og konsekvensene av å legge ut veldig mye. Den siste biten er opp til hver enkelt å vurdere hva man anser som sunn fornuft for seg selv. Man må ofte ta konsekvensene hvis man lever mye i de sosiale mediene. Derfor velger mange å ikke være på sosiale medier i det hele tatt.

Også Marit Bjørgen roser Mørk for at hun står fram og tar kampen mot hackerne og de som deler bildene i sosiale medier.

- Jeg synes virkelig det er tøft gjort av henne. Hun er sikkert ikke den eneste personen heller, men hun er jo en profilert person. Hun står frem for mange andre og, og det er veldig bra.

- Er du selv redd for å bli hacket?

- Nå har jeg aldri blitt hacket, men jeg har tenkt på at jeg kan miste telefonen min. Jeg har ingenting som ikke tåler dagens lys på telefonen.

Private bilder stjålet

Det var tidligere denne uken at Mørk fortalte til TV 2 at private bilder fra hennes mobiltelefon hadde blitt stjålet.

En mann i tjueårene har tilstått å ha hacket telefonen hennes via en app. Der har mannen fått tilgang til håndballspillerens private bilder, og disse har i ettertid blitt spredd på nettet.

Mørk har uttalt at hun har vurdert å stå over VM i desember som følge av det som har skjedd.

- Livet mitt har forandret seg veldig. Jeg har gått fra å ha det bra til å kjenne på at selvtilliten har forsvunnet. Hver dag har vært slitsom. Det er tøft å stå i det. Jeg tror ikke folk skjønner hva det gjør med en person, sa Mørk mandag.

Mest sett siste uken