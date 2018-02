Nå er Therese Johaug tilbake på landslaget

Kan trene med resten av skilandslaget allerede søndag.

PYEONGCHANG/OSLO (NTB/Nettavisen): 29-åringen tilbringer OL-dagene på høydesamling i Seiser Alm, men fikk med seg lagvenninnenes gulløp i Pyeongchang og gratulerte dem på Instagram.

Johaug ble nektet OL-deltakelse etter at dopingdommen hennes ble forlenget i Idrettens voldgiftsrett (CAS). Hun har reist bort for å slippe det verste kjøret på hjemmebane under mesterskapet.

Les også: Gråtkvalt Jacobsen: - Jeg hadde ikke vært skiløper uten det som skjedde i Sotsji

Tilbake søndag

Allerede søndag, to måneder før utelukkelsen utløper, kan hun delta i organisert trening.

GRATULASJON: Denne gratulasjonen sendte Therese Johaug til stafettlaget i OL etter gullet.

- Det er en bra dag. Det er kjempebra å komme så langt. Det er ikke lenge igjen før hele utestengelsen er over. Det er en merkedag med tanke på at hun er inne igjen på laget, sier hennes manager Jørn Ernst til Eurosport.

Det er WADA-koden og lovverket til Norges Idrettsforbund (NIF) som åpner for at utestengte utøvere kan trene organisert i de to siste månedene av en utelukkelse. Johaugs suspensjon løper til 17. april.

Les også: Bronsevinneren vrakes fra stafetten

Gratulerte



Johaug var raskt ute med å gratulere Ingvild Flugstad Østberg, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Ragnhild Haga og Marit Bjørgen med lørdagens stafettgull.

Johaug var en del av Norges stafettlag under OL i Sotsji, men da sørget en smørbom for en norsk 5.-plass. Hun var på gullaget i 2010-OL.

- Full jubel for GULLJENTENE, skriver Johaug i en oppdatering på Instagrams historiefunksjon, sammen med et bilde av seg selv i skiløypa mens hun står på et bein og feirer.

Stafetten ble avgjort etter at Bjørgen kvittet seg med Stina Nilsson og Sverige i den siste bakken. OAR (russiske utøvere) tok bronsen.

Senere avslørte Bjørgen at svenske ledere forsøkte å sette henne ut.

- Jeg hørte svenske ledere der ute som sa «hun er stresset, hun er stresset», sier Bjørgen.

- Da tenkte jeg «ikke faen om jeg er stresset». Det trigget meg bare, forteller Bjørgen.

(©NTB)





Har du sett denne?

Mest sett siste uken