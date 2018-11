Får sjansen til å bli første rene VM-arrangør på norsk jord.

Narvik ser ut til å ha vunnet kampen om å få levere Norges søknad for VM alpint i 2027. Det kom fram på en pressekonferanse Norges Skiforbund holdt mandag ettermiddag.

OL-bakkene fra 1994 i Hafjell og Kvitfjell, som også er nasjonalanlegg for alpine grener, kan dermed se langt etter ny mulighet for å bli brukt til et stort internasjonalt mesterskap.

Skiforbundets arbeidsgruppe la blant annet vekt på en rapport fra Meteorolgisk Institutt om værforholdene i områdene til de to søkerne da det endelige valget ble tatt.

Kvitfjell og Hafjell fikk toppkarakter i rapporten, mens det ble slått fast Narvik også stilte sterkt, men at kystområdene er mer utsatt for vind.

Finansieringsplanene for kandidatene ble naturlig nok også trukket fram som en viktig faktor. Narviks mer samlede vertskapsmodell, med ett skianlegg og kortere avstander til innkvartering, ble påpekt som en fordel for søknaden til nordlandsbyen.

VRAKES: Vinstra-oppvokste Kjetil Jansrud får neppe gleden av et VM i alpint på hjemlige trakter i Gudbrandsdalen. Her i aksjon i Kvitfjell 11. mars, under verdenscuprennet i Super-G der han vant.

Dersom Norge og Narvik vinner fram med søknaden, blir verdensmesterskapet i 2027 det første på norsk jord siden Oslo-OL i 1952.

Helt fram til Lake Placid var arrangør i 1980 hadde de olympiske vinterlekene også VM-status i tilfeller der de to mesterskapene falt på samme kalenderår. Fra og med 1985 er VM i alpine grener blitt arrangert i oddetallsår.

Svenske Åre (2019), Cortina d'Ampezzo i Italia (2021) og Courchevel-Méribel i Frankrike (2023) er tidlelt de tre neste mesterskapene.

