Nedbrutt Gangnes vurderer å gå i Stöckls fotspor

Kenneth Gangnes utelukker ikke comeback i hoppbakken, men har allerede begynt å stake ut kursen mot en trenerrolle.

Totningen forfølges av alvorlige kneskader. For fjerde gang er 28-åringen satt ut av spill. Vinter-OL i Sør-Korea i februar ryker etter at korsbåndet på ny er ødelagt.

– Jeg tenker helt klart på å bli hopptrener. Jeg føler at jeg sitter med mye erfaring på ting som veldig mange kan ta lærdom av. Jeg kjenner veldig godt systemet og er god på hoppteknikk, men først og fremst har jeg et godt øye til skihopping. Og ikke glem at jeg er flink til å snu ting i motgang, sier Gangnes i en samtale med NTB.

Et liv i hoppsporten

Kolbukameratene-hopperen er voldsomt inspirert av det Alexander Stöckl har gjort med norsk hoppsport, men for annet år på rad må Gangnes se lagkameratene reise verden rundt.

Det var under trening i Midtstuen tidligere i uken at det venstre kneet røk. Det er fjerde gang kroppen får et kraftig tilbakeslag.

– Det virker ikke logisk at jeg fortsatt skal være glad i hoppsporten, men jeg har viet hele livet mitt til det. Jeg har vært heldig, selv om det ikke føles sånn akkurat nå. Folk står på pinne dag og natt for jeg skal bli så god som jeg overhodet kan, sier Gangnes.

– Jeg får ikke vært med som aktiv i vinter, men vil bidra til at vi skal være verdens beste hoppnasjon. Det vil gjøre meg takknemlig å få være med og bidra til det, sier Gangnes.

Sportssjef Clas Brede Bråthen har allerede invitert hopperen fra Toten inn i landslagets støtteapparat. Der er trolig Gangnes på plass allerede under hoppuka, om helsa spiller på lag.

«Hvorfor meg»

Gangnes har ingen problemer med å sette ord på motgangen. Rakrygget var han gjennom flere intervjuer allerede dagen etter torsdagens ulykksalige fall i hovedstaden.

– Jeg tenker «hvorfor meg». Jeg tenker på hva jeg kunne gjort annerledes, men denne gangen finner jeg ikke en eneste ting som burde vært gjort annerledes. Jobben var så bra utført. Det er bittert at comebacket ender her. Jeg ser ingen grunn til at jeg ikke skal kunne komme tilbake på ny. Det skal ikke være noe vanskeligere enn før, men det er opptreningsbiten som er blytung, sier landslagshopperen.

Han prøver å beholde perspektivet midt oppi en ny smerteperiode.

– Denne idretten er helt fantastisk nydelig når det går bra, men hoppsporten er horribelt brutal når det ikke går veien. Klarer du å se det perspektivet midt oppi dette, er det lettere å komme seg videre når det butter, sier Gangnes.

