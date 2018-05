Norge berget VM-plassen

Norge beholder plassen i A-VM etter seier mot Sør-Korea.

NORGE - SØR-KOREA 3-0:

Det norske landslaget risikerte å rykke ned til førstedivisjon etter det som har vært et svært skuffende norsk VM, men med seier i den siste gruppespillkampen mot Sør-Korea er det nå sikker at Norge blir å se i mesterskapet også neste år.

Norge spilte ingen stor kamp i Herning mandag ettermiddag. Likevel kunne Petter Thoresen og hans spillere puste lettet ut etter å ha vunnet 3-0 mot koreanerne.

- Det var et stort press på oss i dag, men det synes jeg gutta taklet utrolig bra. Jeg er veldig glad på norsk hockeys vegne at vi klarte å leve med det presset vi hadde på oss og at vi vinner denne kampen, sier landslagstrener Thoresen til Viasat etter kampen.

Haugen: - Verste ukene i min karriere



Norges målvakt Lars Haugen var en av Norges beste spillere i oppgjøret mot Sør-Korea. Etter flere skuffende kamper er han glad for å kunne slå litt tilbake.

- Det var en fin revansje. Det har vært et blytungt mesterskap. Jeg er lettet over at vi holder hele veien inn og jeg synes vi fortjener det. Jeg synes vi gjør veldig mye bra i denne siste matchen her. Det er veldig deilig å få bort nedrykksspøkelse, sier Haugen til Viasat etter kampen.

- Dette har vært de verste ukene i min hockeykarriere. Det har egentlig vært blytungt fra start til slutt. Det var deilig å få en liten opptur på slutten, forteller Haugen.

Johansen om kampen: - Var litt bekymret



Hockey-ekspertene Espen Knutsen og Roy Johansen var bekymret for Norge midtveis i kampen, men begge gledet seg over å at laget hevet seg mot slutten av kampen.

- Det var ikke noen stor forestilling, men det viktigste på en sånn dag er at vi er i A-VM også neste år, konkluderte Viasat-ekspert Espen Knutsen etter kampen.

Også tidligere landslagstrener Johansen var lettet over at Norge blir å se i A-VM neste år.

- Det er alltid en nerve i et sånt oppgjør. Jeg var litt bekymret i starten, men i tredje periode så dominerer vi kampen totalt. Da viser vi at vi er et mye bedre lag enn Sør-Korea. Det er fullt fortjent, forteller Johansen som i likhet med Knutsen fulgte kampen som ekspert for Viasat.

Lindström scoret



Tobias Lindström sendte først Norge opp i ledelsen 13 minutter ut i første periode, men det var likevel fortsatt lenge en nerve i kampen.

Det norske laget slet til tider i andre periode og koreanerne var nærme scoring med blant annet et stangskudd.

SCORET: Tobias Lindstrøm satte inn 1-0 for Norge i første periode.

Viasat-ekspert Knutsen mente det var en flau opptreden av det norske laget etter 2. periode.

- Det er flaut – for å være helt ærlig. Det er skikkelig flaut også. Vi skaper så å si ingenting. Olimb-gutta og «Tobbe» har vært i angrepssonen og Bastiansen har vært bra, men bortsett fra det så er det ekstremt lite vi klarer å utnytte mot en såpass svak motstander, uttalte Knutsen.

Heldigvis hevet Norge seg i tredje periode.

God Bastiansen



Anders Bastiansen var en av få spillere som hadde fått skryt for de første periodene, og seks minutter ut i den tredje perioden imponerte veteranen igjen da han serverte Thomas Valkvæ Olsen som doblet Norges ledelse.

Cirka to minutter senere la Jonas Holøs på til 3-0 med et langskudd.

Norge hadde etter hvert god kontroll i den siste periode, og sikret seg altså en plass i VM i Slovakia neste år.

Årets mesterskap har likevel vært skuffende sett med norske øyne og det er liten tvil om at det må jobbes hardt før VM neste sesong.

