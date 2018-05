Norge fikk juling av Finland: - Vi er piss dårlige

Norge tapte 0-7 mot Finland.

FINLAND - NORGE 0-7:

Norge hadde håp om å sjokkere Finland i ishockey-VM, etter å ha tvunget våre naboer i øst til spilleforlengelse både i mesterskapet i 2008 og så sent som i fjorårets VM.

Men i år var Petter Thoresens elever som smågutter å regne mot Finlands NHL-stjerner (åtte av finnene i VM-troppen spiller i NHL), og Norge ble til slutt sendt av banen med 0-7 i bagasjen.

Etter å ha sluppet inn to mål i første periode, raknet det nemlig fullstendig i den andre. Før siste periode ledet finnene 6-0, noe som fikk Jonas Holøs til å rase:

- Vi er jo piss dårlige, det er ikke noe annet å si. Vi henger ikke med i det hele tatt, og det virker ikke som om folk vil være utpå her, så det er for dårlig, sa 30-åringen til Viasat 4.

- Veldig stygt

Det er flere som er kritiske etter oppvisningen mot finnene.

- Vi møtte et veldig bra lag, og når vi gjorde feil så straffet de oss. Dessverre gjorde vi for mange feil. På 2-0-målet var det en tabbe av meg. Man kan ikke gi sånne lag de mulighetene vi ga dem, sier Niklas Roest til NTB.

Landslagssjef Petter Thoresen er ikke spesielt nådig i sin dom over egne spillere.

- Jeg synes det så veldig stygt ut i perioder, slår han fast.

Unødvendige baklengsmål

Norge slapp inn to mål i den første perioden, og finnene kunne så visst ha scoret flere, men de to målene kunne og burde faktisk vært unngått.

1-0 etter fem minutter kom ved et skudd fra Veli-Matti Savinainen som keeper Lars Haugen nok burde reddet, mens 2-0 tre minutter senere kom etter at Niklas Roest rotet i forsvaret.

- Jeg synes det er litt unødvendige mål vi slipper inn. Men vi spiller ikke så gærent, var meldingen fra Alexander Bonsaksen til Viasat 4 etter den første perioden.

To raske imot på tampen

Men om noen håpet på en norsk revansje i andre periode, ble det håpet fort slukket.

Før to minutter var spilt satte Teuvo Teravainen inn 3-0 via Mathis Olimb, og ytterligere to minutter senere kom dagens fjerde baklengsmål for de norske guttene.

Laget så ut til å holde «bare» 0-4 ut perioden, men på tampen slapp det norske laget inn to nye mål, slik at det sto 6-0 til finnene før den siste perioden.

Slapp heldig fra det i tredje periode

De norske guttene skjerpet seg imidlertid noe i den siste perioden, og unngikk baklengsmål. Det var likevel smått utrolig: Til tider bombarderte finnene det norske målet, og våre gutter var statister inne i egen sone, men pucken ville ikke i buret før det gjensto drøye to minutter av perioden.

Da økte finnene i undertall, og gjorde ydmykelsen komplett.

Dermed endte kampen med sju baklengsmål for Norge, som er nødt til å skjerpe seg både defensivt og offensivt for å ha håp om å nå en kvartfinale i mesterskapet i Danmark.

Norge har tapt for Latvia og slått Tyskland på straffer så langt i VM, og befinner seg på femteplass etter tirsdagens kamp. Neste kamp i mesterskapet er mot Canada på torsdag.

