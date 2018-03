Norge utklasset konkurrentene i Vikersund

Det norske laget vant med rekorddifferanse.

VIKERSUND/OSLO (Nettavisen): Daniel-André Tande (24), Johann André Forfang (22), Andreas Stjernen (29) og Robert Johansson (27) var helt overlegne i skiflygingsrennet i Vikersund, lørdag.

I lagkonkurransen var det aldri noen tvil om hvem som skulle ta seieren. Det norske laget vant til slutt med utrolige 265,6 poeng foran Polen, mens Slovenia ble nummer tre.

Det er den største differansen i en lagkonkurranse noensinne.

- Det er sånn at man må gni seg i øynene når man ser denne differansen, kommenterte NRKs Christian Nilssen underveis i rennet.

- Hva er de laget av, de norske hopperne i dag? Du verden, de leverer så stabil og god hopping, la ekspertkommentator Johan Remen Evensen til.

Stöckl bedt om å sende ned Johansson



Landslagstrener Alexander Stöckl sier at han aldri har opplevd lignende i en hoppbake. Han var ekstremt imponert av hopperne sine, lørdag.

- Det er helt ekstremt. Det å vinne med så stor margin har aldri skjedd før. Jeg tror vi økte rekorden med det dobbelte. Det er helt vilt, sier Stöckl til Nettavisen.

- Jeg har en logisk forklaring på det. Utøverne våre flyr ekstremt bra på ski i denne bakken. De gjør ingen feil, mens andre gjør feil, forteller østerrikeren.

FORNØYD: Trener Alexander Stöckl gratulerer Robert Johansson etter at Norge vant lagkonkurransen i RAW AIR i Vikersund lørdag.

Det norske laget var så overlegne lørdag at seieren allerede var sikret før Johansson hadde hoppet sitt siste hopp for dagen.

Til Nettavisen forteller Stöckl at hans kolleger på trenertribunen spøkte med ham da han skulle vinke utfor Johansson i andreomgangen.

- Det var flere av trenerne som kom til oss og sa at vi bare kunne sende ham ned (med heisen) fordi vi allerede hadde vunnet, sier Stöckl.

Norges landslagstrener innrømmer at det var spesielt å ha sikret seieren allerede før det siste hoppet, men er tydelig på at de måtte holde fokus.

- For oss var det klart at han må hoppe fordi han skal hoppe inn poeng i Raw Air-sammendraget, forteller Stöckl.

Hørte latter på toppen

Johansson, Norges ankermann, var ikke klar over at seieren var sikret før han satte utfor i andreomgangen.

Han forteller imidlertid at han mistenkte at ledelsen var stor da han hørte latter på toppen før han skulle hoppe.

- Jeg gikk ut akkurat før, men jeg hørte at de som satt igjen der lo på toppen. Da jeg skjønte jeg at vi i hvert fall ledet med fryktelig mye, sier Johansson til Nettavisen.

Han gleder seg over å få være med på en historisk seier.

- Det er rått. Det er et knallsterkt lag som leverer åtte kanonhopp i dag. Det er stort å være en del av det, forteller Johansson.

Nordmannen imponerte stort i lørdagens konkurranse, og halverte nesten forspranget til polske Kamil Stoch i Raw Air-sammendraget.

Suverene fra start

Det var imidlertid Tande som åpnet ballet for det norske laget. Kongsberg-gutten strakk seg helt ned til 239,5 meter. Det holdt til ledelse etter den første puljen i den første omgangen. Forfang fulgte opp med 224,5 meter i den andre puljen, mens Stjernen svevde hele 238 meter.

I siste pulje var forholdene dårligere. Likevel viste Johansson klasse, og strakk seg ned til 232 meter. Det var blant annet 26 meter lenger enn Raw Air-sammenlagtleder Kamil Stoch fra Polen.

- Han er i en egen klasse, kommenterte NRK-kommentator Johan Remen Evensen etter Johanssons hopp.

Utklassing

Dermed ledet Norge suverent, med hele 103,9 poeng ned til Slovenia etter første omgang. Polen var nummer tre, 125 poeng bak Norge, mens Tyskland fulgte på fjerdeplass, 100 poeng bak polakkene.

Det forspranget ble bare større og større i den andre omgangen.

Tande hoppet 226,5 meter, Forfang landet på 225,5 meter, Stjernen strakk seg til 237,5 meter og Johansson rundet av den norske superdagen med et hopp på 240,5 meter.

Kamil Stoch leder fremdeles Raw Air sammenlagt. Robert Johansson er nummer to og Andreas Stjernen er nummer tre. Raw Airs siste renn går i Vikersund, søndag.

