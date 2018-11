Norges Skiforbund har sendt Vikersund-søknad til FIS

Norges Skiforbund håper å overbevise Det internasjonale skiforbundet (FIS) om Vikersund.

BEITOSTØLEN (Nettavisen): Norges Skiforbund bekrefter til Nettavisen at de torsdag ettermiddag har sendt en søknad til FIS der de kommer med et ønske om at FIS-styret gjeninnsetter Vikersund på verdenscupkalenderen denne vinteren.

Det er Ståle Villumstad, arrangementsansvarlig for hopp i Norges Skiforbund, som avslører at søknaden nå er sendt.

- Vi ønsker å få Raw Air-finalen til Vikersund, men det er en søknad og det er FIS som avgjør dette, sier Villumstad til Nettavisen.

Vikersund ble overraskende vraket fra terminlisten av hoppkomiteen i FIS tidligere i høst etter at bakken ikke oppfylte kravene fra forbundet.

Les også: Fortviler over krisen i Vikersund

Trondheim eller Vikersund

FIS-styret samles fredag og skal da ta stilling til den aktuelle søknaden som nå er sendt inn.

Norges Skiforbund har ventet helt til torsdag med å sende søknaden ettersom det kunne bli aktuelt å søke om å få arrangere de aktuelle verdenscuprennene i Trondheim.

Forbundet har hele veien vært klare på at de ønsker renn i Vikersund, men ville ikke søke om renn i Vikersund hvis signalene fra FIS var negative i forkant av fredagens møte.

Villumstad vil ikke si noe om hva slags signaler de har fått fra FIS denne uken, men de virker tilsynelatende å være gode ettersom Norges Skiforbund velger å søke om renn i Vikersund i stedet for Trondheim.

- Vi er på et sted i prosessen som gjør at vi fra Norges Skiforbund sin side mener at det er betimelig å gjøre en slik søknad. Vi er på ingen måte sikre og er fortsatt ydmyke med tanke på hva FIS ønsker og bestemmer seg for, forteller Villumstad.

VENTER I SPENNING: Arrangementssjef for hopplandslaget Ståle Villumstad.

Avgjøres fredag



Fredag får Skiforbundet svaret på om de får ønsket sitt oppfylt når FIS-styret samles.

Norges Skiforbund må overbevise FIS om at man vil være i stand til å få Vikersund klar i henhold til de kravene som hoppkomiteen har stilt.

FIS har påpekt feil ved fire områder i bakken; landingsområdet, utkjøringen, hoppet og kulen.

- Uansett utfall så er det uansett en jobb å gjøre for å utvikle bakken med tanke på de fire områdene som er adressert. Det er en del arbeid som gjenstår. Det er fortsatt en pågående prosess, men på bakgrunn av der vi står i prosessen så har vi valgt å legge inn en søknad om Vikersund, forteller Villumstad.

Mest sett siste uken