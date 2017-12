Norske stjerner reagerer på forholdene i Lenzerheide: - Jeg var så redd!

Forholdene skapte problemer for flere av langrennsstjernene på den andre etappen av Tour de Ski.

Ingvild Flugstad Østberg og Heidi Weng sørget for dobbelt norsk på søndagens 10-kilometer i Lenzerheide, men skal vi tro de norske stjernene var det ingen enkel dag på jobben.

Et isete føre gjorde det svært krevende for kvinnene på den andre etappen i Sveits.

- Det var ikke supergøy å gå der ute. Det var en kjempebra plassering og det var bra liv underveis i løypa, men for noen utforkjøringer. Jeg tror ikke det så veldig bra ut det vi drev med på TV. Det var nesten som jeg kjørte ut i hver eneste sving. Jeg skjønner ikke at jeg klarte å holde meg på beina. Det er et under egentlig, sier Weng til TV 2.

Hun tror hun ble reddet av valget om å gå med duathlon-sko.

- Jeg følte at det var et lurt valg og jeg er glad for at jeg gjorde det. Jeg var så redd. Da jeg stod på startstreken gruet jeg meg skikkelig. Det var is…jeg følte at på toppen av bakken så ville jeg ikke gå fort, for jeg ville ikke ha så mye fart nedover, men utrolig nok så gikk det bra. Det var en kjempeplassering. Det var moro at det gikk så bra til slutt, forklarer Weng.

- Håper ikke de filmet



Bra gikk det også for vinner Flugstad Østberg som taklet forholdene best, men heller ikke hun synes det var enkelt å gå i de sveitsiske løypene søndag ettermiddag.

- Jeg trodde jeg skulle kjøre ut i hver eneste nedoverbakke. Jeg håper ikke de filmet i nedoverbakkene. Jeg var så flau over meg selv. Jeg prøvde å stå godt på skiene og beholde roen, forklarer Østberg til TV 2.

Like heldig var ikke lagvenninne Kathrine Harsem som falt og slo armen sin under søndagens løp. Hun ble til slutt nummer 17.

- Typisk meg. Jeg er så lei av å stå så dårlig på ski. Da hjelper det ikke å gå fort oppover. Jeg har brukt litt tid på å komme meg igjen. Jeg har litt vondt i armen. Jeg håper det ikke er noe farlig, sier en skuffet Harsem til TV 2.

Jacobsen: - Helt på grensen



Heller ikke Astrid Uhrenholdt Jacobsen hadde noen god opplevelse på 10-kilometeren. Hun forteller at hun så vidt klarte å holde seg på beina.

- Jeg hadde ikke sendt mamma ut på ski i dag, for å si det sånn, sier Jacobsen til TV 2.

- Det er helt på grensen. Jeg håper bare at det går bra med alle og at ingen faller og slår seg. Da tror jeg vi skal være veldig fornøyd med det, forteller Heming-løperen.

Tour de Ski fortsetter med 10 kilometer jaktstart i de samme løypene mandag.

Mest sett siste uken