Northug åpner for å legge opp om kroppen ikke responderer

Petter Northug (32) sier han gir det en siste sjanse etter å ha blitt satt tilbake av sykdom. Om kroppen ikke svarer som den skal, kan nok være nok.

BEITOSTØLEN/OSLO(Nettavisen): Det bekreftet skikongen under en pressekonferanse på Beitostølen onsdag.

- Hvis jeg merker om en måneds tid at jeg blir satt tilbake, gidder jeg ikke. Det er et siste håp, og det skal nok veldig mye til for at det blir mesterskap på meg, sa han.

Northug måtte avbryte høydesamlingen i Val Senales etter å ha blitt syk.

- Jeg følte meg bra ut juni, og hadde en solid treningsuke i Mosvika der jeg lå oppimot 30 timer. Deretter dro jeg til høyden og etter det har det bare gått nedover, sa 32-åringen.

Det er knyttet stor spenning til helgens sesongåpning på Beitostølen hvor Northug etter planen skal gå to av de tre rennene kommende helg.

Trønderen utelukket onsdag seg selv til Tour de Ski, og påpekte at han sannsynligvis ikke er klar for verdenscuprenn før tidligst på nyåret.

- Hvordan er det å kjenne på at karrieren kan være over?

- Det er både og. Jeg kommer nok til å savne konkurranser, og det blir nok veldig kjedelig at det forsvinner fra livet mitt. Men jeg kan ikke klage på det som har vært. Jeg har vært heldig og privilegert, sa han på spørsmål fra Nettavisen.

