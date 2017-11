Northug avlyser sesongdebuten i Sverige

Den norske skistjernen har i stedet reist hjem til Trondheim.

Petter Northug skulle i utgangspunktet stille til start i 15 kilometer fristil i Bruksvallarna i Sverige lørdag. Det blir det ikke noe av, skriver TVsporten.no.

- Jeg har vært her i Bruksvallarna ei uke, fått testet ski og trent bra med flere hardøkter. Men nå drar jeg hjem til Trondheim for å forberede meg til sesongåpningen på Beitostølen neste helg. Vi sender Chris Jespersen ut i krigen i dag for Team Northug, og håper at han vinner her i Sverige, sier Northug til TVsporten.

Northugs trener, Stig Rune Kveen, sier til TVsporten at det ikke er noe dramatikk bak avgjørelsen om å reise hjem til Trondheim i stedet for å gå lørdagens renn.

- Petter var påmeldt rennet i dag allerede tidlig i oktober da vi fant ut at vi kunne ligge her på treningssamling. Men vi er inne i en periode med mye trening, og ønsker å spare kruttet til neste helg. Da kommer viktigere løp og kvalifisering til verdenscup, sier Kveen til TVsporten.no.

Northug har den siste tiden tilbakelagt 32 dager i høyden med lagkamerat Chris Jespersen, før han var en uke på Gran Canaria og sist en uke i Bruksvallarna.

Tidlig neste uke reiser han til Beitostølen.

