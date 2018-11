Northug ble smadret i norgescupen

Endte over to minutter bak vinneren.

Petter Northug har forsøkt å finne konkurranseformen de siste dagene, og testet seg fredag i norgescupen på 15 kilomter fristil på Gålå.

Det endte ikke spesielt oppløftende for skistjernen. I mål var 32-åringen over to minutter bak vinner Dario Cologna.

Northug gjør et nytt forsøk på sprinten samme sted lørdag. Han sier til NRK at han har trent mye den siste uka og følte seg enda dårligere enn i den skuffende åpningshelga på Beitostølen nylig.

- Det var dårligere i dag. Jeg har trent litt mer, så man er litt seig og tung, uttaler Northug til kanalen.

Slakter seg selv



På spørsmål om hva han tror landslagsledelsen tenker om prestasjonen er han heller ikke nådig med seg selv.

- Jeg tror de ler av meg, rister på hodet, og tenker «for en idiot».



Det startet imidlertid relativt bra for Northug. Han passerte fem kilometer på en klar bestetid, foran et kobbel av andre norske løpere. Konkurransen der og da utgjorde for det meste ubeskrevne blad i internasjonal sammenheng.

Les mer: Setter Johaug på «jukseliste»

Men fem startnumre etterpå, passerte Irineu Esteve fra Andorra på bare tre sekunder svakere tid. Det ga en liten pekepinn på at rennet kom til å bli vanskelig å vinne for Northug, selv om Esteve greide en respektabel 27.-plass på samme distanse under OL i Sør-Korea forrige vinter.

Sterk rival



Dario Cologna var på forhånd utpekt som Northugs tøffeste rival på Gålå, naturlig nok.

Den meget meritterte sveitseren var også knappe fem sekunder raskere enn Northug etter fem kilometer. Men Cologna var på sin side såpass mye som 15 sekunder bak ledende Vebjørn Turtveit.

Etter to tredeler av 15-kilometeren ble det tydelig at Petter Northug ikke kom til å klatre på resultatlistene. Skistjernen fra Mosvik tapte isteden sekunder og plasseringer. Eksempelvis var Irineu Esteve nå hele 34,5 sekunder foran Northug.

Vebjørn Turtveit holdt lenge en egen klasse også etter en mil, og var 55 sekunder foran rennets mest profilerte nordmann.

Stor sprekk



Cologna så derimot ut til å ha funnet fram et ekstra gir. Langrennsprofilen fra Val Müstair overtok ledelsen med fem sekunders margin ned til Turtveit.

I mål var Cologna inne på bestetid, med fem sekunders margin til Turtveit og ytterligere seks sekunder ned til tredjeplasserte Mattis Stenshagen.

For Northug endte det hele på alt annet enn en betryggende måte. Hans tid var hele 2.06,4 minutter bak teten på en 37.-plass.

Av andre kjente løpere som deltok på Gålå, endte sprintkometen Gjøran Tefre på femteplass, mens tidligere landslagsløper Pål Golberg ble nummer 17.

På kvinnenes 10 kilometer tidligere på dagen vant Emilie Fleten, knepne 0,9 sekunder foran Anne Kjersti Kalvå. Thea Krokan Murud ble nummer tre, 1,7 sekunder bak Fleten.

Mest sett siste uken