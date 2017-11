Northug dropper blågul drakt

Petter Northug legger vekk planene om å gå helgens svenske langrennsåpning med en blå og gul drakt påført det svenske statssymbolet Tre Kronor.

Northug hadde fått spesiallaget den etter hvert så omtalte skidressen til helgens konkurranser i Bruksvallarna, men torsdag ble det kjent at den bryter med svensk lov. Årsaken er at de tre kronene anses som et beskyttet svensk statssymbol.

– Alle som vil benytte seg av symbolet i idrettssammenheng må tilhøre idrettsforbund som ligger under Sveriges idrettsforbund og må søke om tillatelse fra patentstyret, sa statshistorikeren Henrik Klackenberg til den svenske avisen Expressen.

Fredag bekrefter Northug-manager Are Sørum Langås overfor samme avis at det ikke blir aktuelt for Northug å gå med den blågule drakten.

– Vi skal følge skikkene der vi kommer og oppføre oss på en bra måte. Svenskene er så snille med oss at vi selvsagt skal respektere de regler som gjelder, sier Sørum Langås.

– De (draktene) burde jo være et attraktivt samlerobjekt. Vi får gi dem til en veldedighetsorganisasjon i stedet. Signert av Petter, tilføyer han.

Petter Northug stilte med blågul drakt også da han gikk langrennsåpningen i Sverige for ett år siden. Den gang var imidlertid ikke drakten påført det svenske statssymbolet.

Mest sett siste uken