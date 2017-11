Northug dropper sesongåpningen på Beitostølen

«97 prosent frisk» Northug blir hjemme.

Petter Northug står over hele sesongåpningen for langrennsløperne på Beitostølen denne helgen.

Det sier Northugs trener, Stig Rune Kveen, til NRK på lørdag.

På NRKs direktesending forteller Kveen at Northug er «97 prosent frisk», men at 31-åringen mangler de siste prosentene som trengs for å kunne stille til start på Beitostølen.

Det har lenge vært usikkert om Northug stiller til start på Beitostølen.

Kveen bekreftet på torsdag at Northug var småsyk og usikker til åpningen.

- Han fikk en føling på tett nese tirsdags kveld. Han var ikke frisk nok til å bli med oss ned til Beitostølen onsdag. Vi ville ikke gå ut med det i går før han hadde fått et legebesøk. Men dette er status nå. Det er ikke noe alvorlig. Han er tett i bihulene, sa Kveen til Nettavisen torsdag.

De norske langrennsherrene åpner sesongen med 15 kilomter klassisk på fredag, mens sesongåpningen fortsetter med sprint på lørdag og 15 kilometer fri teknikk på søndag.

Marit Bjørgen var suveren da kvinnene åpnet med deres 10 kilometer klassisk på fredag.

