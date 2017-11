Northug er ikke engang Norges første reserve

Petter Northug er avhengig av flere forfall i den norske troppen om han skal få sjansen i Ruka.

Mandag kom bekreftelsen på at Northug ikke er blant de ti løperne som landslagsledelsen har tatt ut til verdenscupåpningen i Ruka i Kuusamo.

Nå får Nettavisen opplyst av Northugs trener Stig Rune Kveen at trønderen heller ikke er Norges første reserve dersom det skulle komme frafall i troppen.

- Petter er andrereserve. Det fikk vi høre i går (søndag), sier Kveen til Nettavisen.

Røthe første reserve?



Sjur Røthe er også blant dem som hadde håpet å komme med til Ruka. Sannsynligheten er stor for at vossingen som også er landslagsløper, er mannen som ligger foran Northug i køen.

Til Nettavisen forteller imidlertid Røthe at han ikke vet om han er nestemann på listen.

- Jeg er reserve, men jeg må innrømme at jeg ikke spurte akkurat hva slags reserve. Jeg antok bare at jeg er tidlig på listen, sier Røthe.

Røthe måtte stå over fredagens 15 kilometer på Beitostølen, men ble nummer seks i på samme distanse i friteknikk søndag. Han er selv skuffet over å ikke komme med i den norske troppen.

- Jeg hadde håpet å få gå i Kuusamo. Det var en del av planen, men jeg hadde gjort det enklere for meg selv om jeg hadde gått på fredag, forteller Røthe.

VRAKET: I likhet med Petter Northug, ble også Sjur Røthe (bildet) vraket til verdenscupåpningen i Ruka.





Landslagsjef Vidar Løfshus vil ikke si noe om hvordan den norske reservelisten ser ut.

- Vi har en reserveliste, men kommuniserer ikke den, forteller Løfshus til Nettavisen.

Northug uenig

Løfshus legger ikke skjul på at Northug reagerte negativt da han ble informert om at han ikke var en del av den norske troppen som får muligheten i verdenscupåpningen.

- Petter var uenig i uttaket. Det er ikke overraskende. Utøverne er så ivrige etter å få gå skirenn. Han sa selv at han synes den løypa passet han og at han burde «skjønnes» inn med tanke på historikken hans, men vi har 15 gode mannfolk som ønsker å gå ut i krigen. Da må vi velge de som gjennom helgen har bevist at de er i brukbar form og som kan kjempe om plasser på seierspallen i Ruka, sier Løfshus.

Heller ikke Northug-trener Kveen legger skjul på at skistjernen er skuffet.

- Nå er han vraket til sesongstarten og har ikke noe annet valg enn å se framover og ta de utfordringene her, brette opp ermene og kjøre på videre, sier Kveen.

Klar til Lillehammer

Med mindre det altså blir flere frafall i den norske troppen, må Northug holde seg hjemme neste helg.

Det tror landslagsledelsen trønderen har godt av.

- Vi er veldig opptatt av hva som har skjedd med Petter de siste tre ukene. Han har ikke fått trent skikkelig og rent fysiologisk er det helt klart best for ham å få en god treningsperiode. Til og med han trenger det. Langrenn er krevende og det er ikke alle forståsegpåere som forstår at man må ha gode treningsperioder. Akkurat nå har Petter vært litt uheldig de siste tre ukene og da er vår klare anbefaling at han gjør en god jobb nå de neste 14 dagene før Lillehammer, sier Løfshus.

Northug har allerede fått klarsignal om at han skal få gå verdenscuprennene på Lillehammer fra 1. - 3. desember.

