Northug gamblet og fikk det tungt

Petter Northug gamblet med blanke ski og fikk svi i de stakefrie motbakkene.

Petter Northug viste lovende takter og ble til slutt nummer elleve på fredagens 10-kilometer i NM, som ble vunnet av Sjur Røthe.

Pål Golberg tok sølvet, mens Martin Johnsrud Sundby knep den siste medaljen foran Johannes Høsflot Klæbo.

- Vil ikke se det selv

Northug valgte blanke ski og staking gjennom hele distansen - sett bort fra i de sonene der det ikke er lov å stake. Der måtte 32-åringen ut i fiskebein.

Northug var i all hovedsak fornøyd med valget sitt.

- Det er en litt artig løype som innebærer at de som går på blanke ski har en stor fordel fra toppen og ned med litt svinger og et føre som gjør at man får igjen litt for blanke ski. Da blir det spennende, sier Northug til NRK.

Han medgir imidlertid at det ikke føltes helt bra i partiene der han måtte ut i fiskebein.

- Jeg vil ikke se det selv, det føltes ikke bra. Det var det som gjorde meg stiv. Å hoppe fiskebein uten at skiene skulle gli er vondt, men sånn er reglene og da må man gjøre det. Jeg tapte mye i den stakefrie sona da jeg måtte gå fiskebein, og hadde ikke den vært der, hadde jeg kanskje tatt teten i mål. Jeg har ikke gått klassisk i 2018, så det var kanskje like greit at jeg staket, sier Northug.

Tror på Northug

NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn er imponert over det Petter Northug har vist på tampen av 2017-2018-sesongen og ser lyst på langrennsstjernens sjanser i VM.

- Det er mulig å lage VM-form mot Seefeld ut av det her, Petter, utbrøt Bjørn da Northug lå i målområdet etter 10 tøffe kilometer.

Alt klaffet for Røthe

Sjur Røthe (29) fikk til en pangavslutning da han gikk inn til seier og gull under den klassiske 10-kilometeren i ski-NM fredag.

Røthe har endelig funnet riktig medisin for sine kroniske revmatiske plager, og hans avslutning på sesongen har vært riktig så bra. 29-åringen har hatt mye motgang og en stund sto han i fare for å måtte legge opp.

Fredag klaffet alt på gode ski.

Røthe passerte som nummer ti etter 2,4 kilometer og som nummer sju halvveis. Da lå han 13,7 sekunder bak teten. 2,6 kilometer fra mål hadde han avansert til 3.-plass med 8,7 sekunder opp til teten.

Vossingen var klart best inn mot mål, og han var 1,2 sekunder foran sølvvinneren Pål Golberg.

- Stort

Gullet var faktisk Røthes første i NM-sammenheng.

- Det er utrolig stort å bli norsk mester. Dette har jeg drømt om lenge, men jeg trodde ikke at det skulle skje på 10 kilometer klassisk, sa Røthe til NRK.

Han trodde han visste hvorfor det gikk hans vei til slutt.

- Jeg hadde en helt vilt god glid, sa 29-åringen.

Martin Johnsrud Sundby tok bronsen med 4,6 sekunder opp til Røthe.

De tre beste var i en liten klasse for seg.

Johannes Høsflot Klæbo var 21,4 sekunder bak på 4.-plass. Rett bak fulgte Simen Hegstad Krüger og Mattis Stenshagen.

