Northug innrømmer i ny bok: Løy til politiet om fyllekjøringen

Petter Northug avslører nye detaljer om det som skjedde i 2014.

NRK skriver mandag kveld at skiprofilen Petter Northug (32) innrømmer i sin nye bok at han løy til politiet i forbindelse med fyllekjøringen i 2014.

Løy til politiet

Det kommer fram i boken «Min historie» som kommer denne uken.

- Jeg ville bare ut av politistasjonen. Jeg ville hjem og legge meg. Så jeg tenkte at det enkleste, det som fikk meg raskest ut derfra, var å si at jeg ikke kjørte, forteller skiprofilen i boka, ifølge NRK.

Det var den 4. mai 2014 at Northug satt bak rattet på sin svarte Audi A7 og krasjet inn i et autovern like ved hjemmet sitt i Trondheim.

Bilen raste gjennom en rundkjøring, inn i autovernet og ble totalvraket. Northug, som sier i boka at han blant annet hadde drukket noe «hjemmelaget fra Mosvik», var altså beruset da han krasjet bilen.

Han forteller videre at kompisen som var med i bilen, som i boken omtales som Christian, først ba ham om å stikke fra stedet, noe han også gjorde. Han løp hjem og våknet av at to politimenn sto ved sengen hans.

Ombestemte seg



Først fortalte han politiet at det ikke var han som kjørte bilen, men på vei hjem ombestemte imidlertid Northug seg, skriver han i boken.

- Vi må snu, sier jeg. Jeg må fortelle dem sannheten. Det var jeg som kjørte bilen, skriver han at han sa til manager Are Langås.

På vei tilbake til Trondheim begynte alvoret å gå opp for Northug.

- De to har ofra all sin tid, lagt alle andre ting til side, brukt hver krone de har tjent, bare for å gi meg alle mulighetene, og så ender de opp med dette. At jeg skal skjemme dem ut foran hele landet. Det er så hjerteskjærende at jeg nesten ikke klarer å holde det ut, skriver han.

Vekket av kompis



I boken, som ikke er offisielt utgitt, men som NRK har fått tak i, skriver Northug at han og kompisen omtalt som Christian var ute på utestedet Studio 26 i Trondheim i forkant av hendelsen.

TOTALVRAK: Petter Northugs bil etter fyllekjøringen i mai 2014.

Sammen med to damer dro de hjem til Northug på nachspiel. Etter hvert kom også Northugs leieboer og ble med på festen. Northug gikk først og la seg, forteller han, men ble vekket av Christian. De satte seg inn i Northugs Audi og kjørte. Trønderen skriver at han ble irritert og trøtt da han ble vekket, og bestemte seg for at kompisen måtte kjøres hjem.

32-åringen forteller videre at han ikke husker stort mer av kjøreturen, enn et minne om at han bremset.

50 dagers fengsel

Etter bilkrasjen ble Northug først kjørt til legevakten, før han senere ble satt på glattcelle. I boken forteller Northug at på det tidspunktet han ble flyttet, hadde han en promille på 1,65.

Northug fikk 50 dager i fengsel som en følge av fyllekjøringen. Han har sonet den dommen med fotlenke hjemme.

