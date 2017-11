Northug med nytt stikk mot idrettstoppene

Petter Northug kom med et nytt Instagram-stikk mot NIF-toppene onsdag.

Langrennsstjernen fortsetter harseleringen med idrettstoppene etter at det forrige uke ble kjent at lederne i Norges Idrettsforbund blant annet har drukket alkohol for titusenvis av kroner på fellesskapets regning.

Sent tirsdag kveld la Northug ut et bilde av Disney-filmen «To gode venner». Ansiktene til karakterene Todd og Copper er imidlertid byttet ut med broren Even Northug og tidligere generalsekretær i NIF, Inge Andersen.

«Like før sesongåpningen i Langrenn slippes stor satsningen «To Gode Venner» , her blir det kjærlighet, galskap , krig og reiseregninger», skriver Northug, og legger til emneknaggene #ToGodeVenner #PåLagMedNIF #StøttOppOmBredden #RedBullVodka #BarneIdrett #Vaffel

Onsdag ettermiddag enda et nytt stikk fra Northug i retning idrettstoppene. Denne gangen med et bilde av Inge Andersen og idrettspresident Tom Tvedt, som henholdsvis Ole Brumm og Nasse Nøff.

«”Helg snart?” Spurte Brum. "Nei.. Bare Onsdag.” Sa Nasse. ”Satan i helvette” ropte Brum», skriver Northug under bildet.

Honningkrukka til Ole Brumm er byttet ut med en reiseregning-krukke, som Inge Andersen bærer på.

Northug stiller i Tre Kronor-drakt

Tom Tvedt og Inge Andersen har ikke besvart Nettavisens henvendelser onsdag ettermiddag.

Dette skjer altså etter at NIF denne uken åpnet for innsyn i en stor mengde dokumenter som viser at blant annet idrettsforbundet skal ha betalt for store mengder drikke, både i bestillinger fra Vinmonopolet, men også middager på eksklusive restauranter.

Tvedt: - Ikke bra for omdømmet



Torsdag stilte Tvedt til pressemøte på telefon hvor han erkjente at Idrettstyret burde ha vært mer restriktive med alkohol i perioden 2012 til 2016.

- Jeg kan helt klart si at det er enkelte eksempler som ikke skal skje igjen. Jeg kan si at etter de endringer som er gjort, så ville ikke dette ha skjedd i dag. Vi har også dokumentert at vi generelt i perioden 2012 til 2016 skulle ha vært mer restriktive overfor alkohol, sier Tvedt til NTB.

Tvedt erkjente i pressemøtet at de mange alkoholregningene ikke ser bra ut for norsk idrett.

- Det er klart at dette ikke er bra for omdømmet til norsk idrett. Men vi har gjort mye gjennom å endre praksis og innføre nye retningslinjer, sa idrettspresidenten.

Med nye retningslinjer mener han blant annet at Idrettsforbundet vil begrense mat- og drikkeregninger oppad til statens satser, og at regninger for alkohol ikke lenger refunderes med mindre det foreligger en særskilt årsak.

- Vi har lært, og vi har endret, sa Tvedt.

