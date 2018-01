Northug med nytt stikk til langrennsledelsen

Skistjernen la ut ny video på Instagram.

Petter Northug har gjort en vane av å legge ut oppsiktsvekkende meldinger i sosiale medier den siste tiden og søndag kveld var langrennsprofilen på ferde igjen. Posten som ble lagt ut på Instagram kan tolkes som et stikk mot landslagssjef Vidar Løfshus og landslagstrener Tor-Arne Hetland.

Trønderen har lagt ut en video av et intervju som blir gjort på det som kan se ut som et utested, men i Northugs video er teksten endret.

«Vraket ham i hele år»

Den egenkomponerte teksten går som følger:

Hetland: Petter skulle vært på landslaget! Må tilbake!

Løfshus: Han sier noe der.

Reporter: Hvordan går det med OL-uttaket Vidar?

Løfshus: Vi er veldig nærme å ha tatt ut hele laget. Så har du jo en skiløper fra Mosvika. Vi har vraket han i hele år. Det har vært planen hele tida. Men nå vurderer vi gi han en reserveplass så vi ikke får det norske folk mot oss for alltid.

Reporter: Men har du hørt at han har blitt syk? Northug har blitt syk.

Løfshus: Hæ, blitt syk, hva slags sykdom?

Reporter: Han har fått parainfluensa

Videoen avsluttes med at personen som er tekstet som «Løfshus» bryter ut i latter og danser videre i en slags gledesrus.

Vil møte Northug

Det var i forrige uke at landslagssjef Vidar Løfshus uttalte at han fortsatt ikke vil utelukke at Northug kan få en plass i OL-troppen.

Løfshus opplyste til Nettavisen torsdag at han vil møte langrennsstjernen, for å diskutere mulighetene for å ta ham med i den norske troppen som reiser til Sør-Korea i starten av neste måned.

- Håpet mitt er å få pratet ordentlig med Petter og høre hva han sier selv om formen sin, men håpet svinner jo dag for dag, selvsagt. I samråd med Tor-Arne og Arild, så ser vi at det kan være en liten åpning der, sa Løfshus til Nettavisen.

- Hvorfor det?

- Fordi vi ser at vi har en tropp der vi faktisk har en mulighet til å ha en joker, men jeg tror ganske sikkert at kabalen har godt opp med tanke på hvem som skal gå de forskjellige distansene. Da må vi høre med Petter hva han tenker sjøl og om han tror at han han noen sjanse til å komme seg i en form som gjør at han kan være aktuell som reserve. For det blir en reserverolle, først og fremst, fortalte landslagssjefen.

Skuffende sesong

Northugs sesong har så langt vært en stor fiasko. Trønderen har kun gått et verdenscuprenn som endte med en 32. plass på sprinten på Lillehammer.

Trønderen hadde imidlertid håp om å gå seg i form i Tour de Ski, men ble vraket av landslagsledelsen.

Landslagsledelsen uttalte under touren at de ville legge til rette for at Northug skulle få kvalifisere seg til OL ved å gå NM på Gåsbu og verdenscuprenn i Planica, men sykdom har ført til at Northug har måttet stå over samtlige renn.

Nå tyder altså det meste på at OL i Pyeongchang går uten trønderen på startstreken.

